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Подшефной школе – к сентябрю PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
26.08.2021 00:00

ПАО «ТЕНЗОР» продолжает оказывать шефскую помощь средней школе №7. В преддверии нового учебного года бригада предприятия занималась ремонтными работами на пришкольной территории.

Перед зданием школы обновили покрытие на площади 37 кв. метров с заменой 140 плиток. Забетонировали две пешеходные дорожки шириной 1 метр и длиной по 20 метров. Привели в порядок аварийное заднее крыльцо, а также крыльцо запасного выхода. Укрепили калитку в заборе со стороны бассейна «Карасик».

В этом году школа №7 и жители микрорайона Большая Волга, которые дружат со спортом, получили отличный подарок от города: за счет местного бюджета произведена реконструкция школьного стадиона. Современным футбольным полем, баскетбольными и волейбольными площадками смогут пользовать и ученики на занятиях физкультурой, и все желающие – во внеурочное время.

- Наш приборный завод традиционно подключился к подготовке подшефной школы к очередному учебному процессу. На эти цели дирекцией предприятия выделено около 500 тысяч рублей. Мы взяли на себя несколько проблемных участков, напрямую влияющих на безопасность. Обвалившиеся ступеньки, расколотая и выбитая плитка были потенциально травмоопасными. Теперь дети, педагоги и родители смогут без опаски ходить по школьному двору и подниматься по лесенкам, – рассказал главный инженер ПАО «ТЕНЗОР» Андрей Подкопаев.
  		 
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