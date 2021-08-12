В фольклорном мире свои обычаи, и Муниципальная библиотека левобережья по доброй традиции 19 июля вновь принимала гостей из городского летнего лагеря «Солнечная поляна».

Ребята побывали в фольклорном городе - Фольклорграде, где название каждой улицы отражает жизнь горожан. На Загадочной улице ребята отгадывали загадки о предметах русского народного быта. Улица игр и развлечений - Затейничная – надолго задержала юных дубненцев. Здесь провели эстафету из русских народных игр: «Змей Горыныч», «Болото», «Следопыт», «Цапля». В игре «Цапля» шла нешуточная борьба ребят за право называться самой стойкой командой, ведь не каждый способен долгое время простоять на одной ноге. Улица Премудрая проверила знание русских народных пословиц.

Фольклорно-игровая программа была наполнена духом соревновательности и подарила ребятам много впечатлений и знаний.

Анна Тутынина