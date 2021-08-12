|
Автор: Встреча
|
12.08.2021 02:52
|
Как сообщил глава города Сергей Куликов, к 15 августа по графику должны завершиться работы по реконструкции стадиона средней школы №7 на Большой Волге.
Территория футбольного поля практически полностью подготовлена под укладку искусственного покрытия. На пришкольном участке будут оборудованы площадки для игры в волейбол и баскетбол, а также для занятий легкой атлетикой – это беговая дорожка и зона для прыжков в длину. Рядом разместится полоса препятствий.
Согласно проекту, будет выполнен монтаж уличного освещения с энергосберегающими светильниками и установлено ограждение (первым этапом – вдоль улиц Попова и Энтузиастов).
В новом учебном году школьники смогут заниматься физкультурой в более комфортных условиях. А в свободное от уроков время стадион будет открыт для всех жителей района, кто дружит со спортом.
По информации пресс-службы Администрации Дубны
|
Обновлено 12.08.2021 03:20