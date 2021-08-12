Инициаторы идеи создания на базе ОЭЗ «Дубна» творческого молодежного центра «Цифровой гараж» обсудили «дорожную карту» по его организации. Центр планируется оснастить необходимым оборудованием и открыть на площадке бывшей выставки инновационных проектов резидентов в Конгресс-центре в сентябре. Новый творческий центр «Цифровой гараж» объединит подшефных Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» учащихся гимназии №11, студентов университета «Дубна», другие творческие молодежные организации и высокотехнологичные компании особой экономической зоны для развития научно-технической деятельности, генерации инновационных проектов, поиска талантливых ребят, которые в перспективе пополнят предприятия резидентов. - Изначально такая идея возникла сразу в нескольких головах, а ОЭЗ в лице ее руководителя Антона Владимировича Афанасьева эту идею подхватила, соединила людей, компанию «Интеллектуальные решения», центр молодежного инновационного творчества «Киловатт», и теперь мы совместно готовы определить, с чего всё начать и как расти дальше, - поясняет руководитель проекта ЦМИТ «Киловатт» Виктор Никитин. - По сути, это должна быть в первую очередь современная проектная мастерская, которая позволит создать полный социальный лифт, объединив и учебные заведения всех уровней, и коммерческие, государственные структуры для возможной финансовой поддержки этого начинания. Очень важно, что проект будет реализовываться на территории технико-внедренческой ОЭЗ, где есть и НИОКР, и новейшие технологии производства. Говоря об интересе к «Цифровому гаражу» УК ОЭЗ «Дубна», ее руководитель Антон Афанасьев акцентировал внимание на том, что в профекте будут участвовать мотивированные к научно-техническому творчеству молодые люди, в которых так нуждаются резиденты. - Здесь в первую очередь будет вестись разработка собственных проектов в области цифровых технологий и робототехники для дальнейшей коммерциализации на территории ОЭЗ «Дубна», а также подготовка специалистов по перспективным направлениям деятельности компаний, - сказал Антон Афанасьев. – Я хочу видеть в центре молодых талантливых ребят, которые получают образование в вузе или учатся в колледжах, гимназиях и одновременно горят желанием получать практические навыки, участвовать в конкретных проектах по самым разным направлениям – авиастроению, конструированию, радио-, информационным технологиям и другим, чтобы они более глубоко знакомились с нашими предприятиями, продукцией, которую производят резиденты. Сотрудничество должно быть взаимовыгодным, чтобы инвесторы ОЭЗ «Дубна», участвующие в проекте, видели в этой талантливой молодежи будущих специалистов для своих компаний. Таким образом они смогут и свои издержки уменьшить, и получить хорошие кадры, воспитанные именно на их проектах, не надо будет тратить длительное время на переобучение. Обязательно надо привлечь интересных партнеров в проект, например, Объединенный институт ядерных исследований. - Это очень своевременно, - говорит директор подшефной ОЭЗ «Дубна» гимназии №11 Анна Лихачева. – У нас в 10-11 классах есть предмет «Индивидуальный проект», цель которого как раз состоит в том, чтобы ребята раскрыли себя, выбрали направление, за год-два создали конкретный продукт и его защитили. Многие проекты требуют как раз инженерной доработки или разработки программного обеспечения и, конечно, знаний и имеющейся базы не хватает. Если наши ребята будут реализовать свои проекты на базе ОЭЗ, то и результат будет другим. А самое главное, у них появится перспектива – после вуза они смогут вернуться в Дубну, в том числе на предприятия компаний-резидентов. Светлана Жукова Фото пресс-службы ОЭЗ «Дубна»