Юрий Цолакович Оганесян — единственный человек в мире, адрес которого можно написать химическими элементами, — ждет письма от школьников «Большой перемены», а авторов самых запомнившихся посланий пригласит на встречу.

Напомним, что по инициативе Юрия Цолаковича Оганесяна на набережной Волги в Дубне, где расположен Объединенный институт ядерных исследований, 23 июля было открыто самое большое в Европе, Азии и Америке панно «Периодическая таблица им. Д.И. Менделеева». Трансляцию церемонии открытия грандиозного арт-объекта посмотрели более 10 тысяч школьников «Большой перемены». Кроме того, сегодня лекцию о сверхтяжелых элементах для участников «Большой перемены» прочел доктор физ.-мат. наук, ученый секретарь Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флерова Александр Карпов, в прямом эфире его смотрели и слушали около 3,5 тысяч школьников.

Поддерживая интерес школьников со всего мира к науке Объединенный институт ядерных исследований, будучи международной научной организацией, и проект «Большая перемена» в Год науки и технологий объявляют конкурс для школьников «Напиши письмо ученому». Ребятам предлагают написать бумажное письмо в конверте ученому, академику РАН Юрию Цолаковичу Оганесяну. Он является единственным человеком в мире, адрес которого можно написать химическими элементами:

Ru (рутений) – Россия,

Mc (московий) – Московская область,

Db (дубний) – город Дубна,

Fl (флеровий) – улица Флёрова,

Og (оганесон) – Оганесяну Юрию Цолаковичу.

А дом Юрия Оганесяна в Дубне знает каждый почтальон.

В письме можно задать вопрос ученому, каждый написавший получит памятную открытку и сувенир от академика Оганесяна, а авторов трех самых понравившихся писем он пригласит на встречу. Конкурс продлится до 1 сентября.

Для справки:

Площадь панно «Периодическая таблица им. Д.И. Менделеева» более 284 кв. м. Арт-объект подсвечивается в темноте и отлично виден с проплывающих по Волге теплоходов. Масштабное панно призвано отразить не только выдающийся вклад ученых ОИЯИ в открытие новых химических элементов, но также способствовать повышению интереса гражданского общества, прежде всего молодежи, к достижениям современной науки.

Всего со дня образования ОИЯИ (1956 год) Периодическая таблица Д.И. Менделеева пополнилась 18 новыми элементами (101 – 118), из которых в ОИЯИ синтезировано 10, в том числе 5 самых тяжелых элементов. Названия двух из открытых в ОИЯИ элементов: дубний и московий, связаны с местом расположения Института, а еще двух флеровий и оганесон с именами выдающихся ученых ОИЯИ, внесших определяющий вклад в развитие данного направления науки.