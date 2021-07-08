Как мы уже рассказывали в предыдущих выпусках газеты, в нашем городе несколько выпускников набрали по сто баллов по предметам государственной итоговой аттестации.

Отличные знания по русскому языку показали Карина Гриднева (лицей №6), Элла Брук и Андрей Кириллов (лицей «Дубна»), Анна Старикова (школа №9). По математике 100-балльником стал Максим Харченко (гимназия №11). Результаты других дисциплин на тот момент еще не были озвучены. И вот, как нам стало известно, 100 баллов по ЕГЭ по истории удостоен выпускник школы №1 Алексей Федотов, 100 баллов по информатике набрал Тимофей Белицкий, а Максим Харченко – выпускник гимназии №11, получивший 100 баллов по математике, набрал 100 баллов на ЕГЭ и по физике, став «мультистобалльником».

Харченко Максим – выпускник гимназии №11. 100 баллов на ЕГЭ по математике и 100 баллов на ЕГЭ по физике стали заслуженной наградой за любовь к науке. В этом году Максим стал призером Регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике, победителем олимпиады «Физтех» и Объединенной межвузовской математической олимпиады (ОММО). Особенно знаменателен такой результат в год науки и высоких технологий, в год 65-летия ОИЯИ и нашего любимого города ученых-физиков.

100 баллов на ЕГЭ по истории получил выпускник школы №1 Федотов Алексей. Интерес Алексея к истории был ощутим все годы учебы. Он призер научно-практических конференций и олимпиад. Особый интерес и любовь у Алексея к русской культуре. Несколько лет он с успехом читал прозу и поэзию со сцен различных конкурсов. «Школа красноречия» при ДК «Октябрь» позволила проявиться и яркому таланту ведущего и конферансье. Сегодня мысли Алексея связаны с поступлением на исторический факультет одного из лучших вузов страны.

100 баллов по информатике получил Тимофей Белицкий из лицея №6. Тимофей неоднократно демонстрировал отличные знания по этому предмету, в том числе на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, становился дипломантом I степени на Московской олимпиаде школьников, Олимпиаде школьников по информатике и программированию, Всероссийской олимпиаде «Высшая проба». На его счету также диплом I степени на Олимпиаде «Курчатов» (математика), II степени – на Открытой олимпиаде по программированию «Когнитивные технологии», III степени – на Всесибирской олимпиаде школьников (информатика) и Олимпиаде школьников «Физтех».

Мы поздравляем всех ребят и желаем им успешного поступления в ведущие вузы страны!