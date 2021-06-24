Стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку и математике. Тех ребят, которые получили максимальное количество баллов – 100, в Московской области в этом году больше, чем в прошлом, сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области. В Дубне пять выпускников набрали по сто баллов по одному из предметов государственной итоговой аттестации. Отличные знания по русскому языку показали Карина Гриднева (лицей №6), Элла Брук и Андрей Кириллов (лицей «Дубна»), Анна Старикова (школа №9). По математике 100-балльником стал Максим Харченко (гимназия №11). Старикова Анна, школа №9, 100 баллов по русскому языку Слава школы, ее своеобразный фундамент, укрепляется успехами учеников на экзаменах. В этом году свой надежный «кирпич славы» школы №9 заложила Анна Старикова, получив 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Это не только умная, целеустремленная, но и разносторонне талантливая ученица, говорят педагоги. В ней гармонично сочетаются волевой характер и внешняя хрупкость. Ее упорство и настойчивость в работе привели к успеху не только на экзамене. В этом году Аня стала абсолютным победителем регионального этапа олимпиады по английскому языку и участником заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Можно точно сказать, что Аня – человек, тонко чувствующий мир и его гармонию (не случайно одно из её увлечений – танцы), обладающий широким кругозором и любознательностью. По мнению одноклассников, Анна – преданный друг, всегда готовый поддержать в трудную минуту. И при всем этом самая яркая черта нашей героини – удивительная скромность. Брук Элла, лицей «Дубна», 100 баллов по русскому языку Хрупкая девушка с железной волей и несгибаемым характером, так о ней отзываются педагоги и сверстники. Ее 100 баллов – это результат тяжелого труда и ежедневного, постоянного, непрерывного самосовершенствования. Написание пробников и разбор ошибок, выполнение заданий и повторение материала изо дня в день, неделя за неделей – вот ее путь к успеху. — Мне нравится учиться. Но кроме учебы в моей жизни много всего интересного. Я люблю петь и играть на таких инструментах, как гитара и укулеле. Очень люблю читать, читаю все от художественной литературы до научной публицистики. Мечтаю поступить в вуз, стать ученым-физиком, работать в лаборатории над каким-нибудь интересным проектом, - рассказывает сама выпускница. А одноклассники единодушно подтверждают, что Эля заслужила свою сотню и что никто не занимался так много предметами, как она. Гриднева Карина, лицей № 6, 100 баллов по русскому языку Можно ли получить высший балл на ЕГЭ совершенно случайно, просто, как говорится, поймав птицу удачи за хвост? Наверное, чудеса бывают. Но 100 баллов за выпускной экзамен по русскому языку у ученицы лицея №6 Гридневой Карины – это результат точно не случайный, а достойная награда. Во-первых, за умение трудиться и целеустремленность. Карина умеет ставить перед собой сложные задачи, а потом, не покладая рук, работать на результат. При этом ей не свойственно «почивать на лаврах». Во-вторых, за любовь к книге, за стремление познать новое. Карина одна из самых начитанных в классе учениц. Любовь к литературе, умение понимать художественный текст позволили ей стать призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Грамотная, лексически богатая речь – все это отражение широкого кругозора Карины. В-третьих, за умение развивать свои природные способности. Карина обладает острым, аналитическим умом. Она умеет выбирать главное, отбирать и структурировать материал. Это тоже немаловажный фактор для успеха на экзамене. И в-четвертых, за волю к победе. Карина умеет собраться в экстремальной ситуации, справиться с волнением и с головой уйти в работу. Кириллов Андрей, лицей «Дубна», 100 баллов по русскому языку Этот выпускник - творческая, талантливая личность. Он уверен в себе и своих силах. Учась в технологическом классе, он серьезно увлекается музыкой, посвящает ей все свободное время: играет на гитаре, фортепьяно, балалайке, пишет песни. Его часто можно встретить в лицее с гитарой в окружении таких же фанатов музыки, как и он сам. Мечтает выступать на большой сцене, записывать и выпускать альбомы с песнями собственного сочинения. «Последнее время я учился как проклятый, так что я на 100 и рассчитывал!» - говорит сам выпускник, продемонстрировавший наилучшие знания по предмету. Максим Харченко, гимназия №11, 100 баллов по математике Сомнений в том, что Максим покажет отличный результат на единой государственной аттестации по математике не было ни у кого – ни у педагогов, ни у ребят. Все они характеризуют его как очень целеустремленного молодого человека с математическим складом ума. Но мало быть гением в той или иной науке. Чтобы развить свой талант, нужно как минимум обладать трудолюбием и бесконечным желанием учиться. Максим – неоднократный участник и призер региональных олимпиад. Так, например, в 9 классе он стал призером олимпиады по математике, в 10 - по физике, в 11 - по обоим предметам. В олимпиаде «Физтех» в 10 классе стал победителем по физике, призером по математике. В 11 классе - оказался лучшим на этой олимпиаде по обоим предметам. В олимпиаде «Ломоносов» (участвовал в этом году) по физике он стал призером и победителем в Объединённой межвузовской математической олимпиаде школьников. При этом Максим очень интеллигентный, воспитанный, скромный и отзывчивый, - так говорят о нем одноклассники, высказывая уважение к бесспорному таланту и трудолюбию своего сверстника. Эти черты – трудолюбие, усердие, упорство, целеустремленность присущи всем ребятам, которые в этом году показали стобальный результат. Они молодцы! Уверена, что их дальнейшая жизнь сложится также успешно. А мы еще вспомним их имена и будем гордиться их достижениями в будущем. Успешного поступления в вузы и другие учебные заведения хочется пожелать всем ребятам, заканчивающим в этом году школу. И если вы сдали ЕГЭ вовсе не так, как ваши гениальные сверстники – это не повод отступать от своей мечты! Трудитесь, учитесь, стремитесь. Жизнь любит трудолюбивых и упертых. Дерзайте. И пусть у каждого из вас все получится! Анна Сухая по материалам Управления народного образования администрации г.о. Дубна