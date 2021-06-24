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В университете «Дубна» стартовала приёмная кампания. В этом году подать документы можно через личный кабинет на сайте университета, прислать электронной или обычной почтой и принести лично в приемную комиссию.
Удаленная подача документов – через личный кабинет по ссылке https://priem.uni-dubna.ru. Отправить сканы документов можно на почту приемной комиссии
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. Принести лично – по адресу: Дубна, ул. Университетская, д. 19, 1 корпус, 2-й этаж, к. 201. Отправить по почте: 141982, Московская область, Дубна, ул. Университетская, 19, приемная комиссия.
График работы приемной комиссии
с 18 июня по 29 июля:
по будням с 10.00 до 17.00,
по субботам с 10.00 до 14.00,
воскресенье – выходной;
с 30 июля по 17 августа:
по будням с 10.00 до 18.00,
суббота, воскресенье – выходной.
ВАЖНО! Очный прием документов может быть ограничен в связи с эпидемиологической обстановкой. Следите за новостями.
Прием заявлений о согласии на зачисление проходит ежедневно до 18 часов (по будням – в очной и дистанционной формах, по выходным – в дистанционной форме).
Обязательные документы при подаче заявления
1. Заявление (заполненное и подписанное).
2. Документ о среднем образовании (аттестат /диплом СПО с приложениями) КОПИЯ или ОРИГИНАЛ.
3. Копия паспорта (страницы с фото и пропиской).
4. Медицинская справка форма 086/у* (только для направлений «Ядерные физика и технологии» и «Электроэнергетика и электротехника»).
5. СНИЛС (при наличии).
6. Согласие на обработку персональных данных.
Дополнительные документы для отдельных категорий абитуриентов (при наличии): документы, подтверждающие индивидуальные достижения, особые права, целевой договор.
Важные даты:
20 июля — завершение приема документов на бюджетные места (по результатам вступительных испытаний);
29 июля — завершение приема документов на бюджетные места (по результатам ЕГЭ);
11 августа до 18.00 – последний день приема заявлений о согласии на зачисление на бюджетные места — на основном этапе.
Вебинары по вопросам приема и зачисления
25 июня, 16.00-17.00
15 июля, 16.00-17.00
27 июля, 16.00-17.00
Всю необходимую информацию можно уточнить в приёмной комиссии по телефону: +7 (496) 216-27-27 или по электронной почте:
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