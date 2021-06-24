В университете «Дубна» стартовала приёмная кампания. В этом году подать документы можно через личный кабинет на сайте университета, прислать электронной или обычной почтой и принести лично в приемную комиссию. Удаленная подача документов – через личный кабинет по ссылке https://priem.uni-dubna.ru. Отправить сканы документов можно на почту приемной комиссии Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Принести лично – по адресу: Дубна, ул. Университетская, д. 19, 1 корпус, 2-й этаж, к. 201. Отправить по почте: 141982, Московская область, Дубна, ул. Университетская, 19, приемная комиссия. График работы приемной комиссии с 18 июня по 29 июля: по будням с 10.00 до 17.00, по субботам с 10.00 до 14.00, воскресенье – выходной; с 30 июля по 17 августа: по будням с 10.00 до 18.00, суббота, воскресенье – выходной. ВАЖНО! Очный прием документов может быть ограничен в связи с эпидемиологической обстановкой. Следите за новостями. Прием заявлений о согласии на зачисление проходит ежедневно до 18 часов (по будням – в очной и дистанционной формах, по выходным – в дистанционной форме). Обязательные документы при подаче заявления 1. Заявление (заполненное и подписанное). 2. Документ о среднем образовании (аттестат /диплом СПО с приложениями) КОПИЯ или ОРИГИНАЛ. 3. Копия паспорта (страницы с фото и пропиской). 4. Медицинская справка форма 086/у* (только для направлений «Ядерные физика и технологии» и «Электроэнергетика и электротехника»). 5. СНИЛС (при наличии). 6. Согласие на обработку персональных данных. Дополнительные документы для отдельных категорий абитуриентов (при наличии): документы, подтверждающие индивидуальные достижения, особые права, целевой договор. Важные даты: 20 июля — завершение приема документов на бюджетные места (по результатам вступительных испытаний); 29 июля — завершение приема документов на бюджетные места (по результатам ЕГЭ); 11 августа до 18.00 – последний день приема заявлений о согласии на зачисление на бюджетные места — на основном этапе. Вебинары по вопросам приема и зачисления 25 июня, 16.00-17.00 15 июля, 16.00-17.00 27 июля, 16.00-17.00 Всю необходимую информацию можно уточнить в приёмной комиссии по телефону: +7 (496) 216-27-27 или по электронной почте: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript