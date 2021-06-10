Во Дворце Культуры «Октябрь» состоялось красочное, грандиозное мероприятие детского клуба «Буревестник», которому исполнилось 35 лет. ...Уже у входа в фойе чувствуется атмосфера праздника: веселое оживление, спешащие с букетами цветов родители, бабушки с дедушками, приглашенные и снующие между ними малыши - им же интересно посмотреть на своих братиков и сестренок на сцене! Зал заполнен до отказа, занят и балкон. И вот открывается занавес. На экране в полумраке - звездное небо. На ступеньках сидят мальчик и девочка, любуются звездами, мечтают о своем будущем. И вдруг рядом появляется фея. Она дает им по звездочке со словами: «Каждая маленькая звездочка мечтает стать большой и яркой, сиять на небе и дарить свой свет людям. Вот и вам, подобно звездочкам, чтобы осуществить свою мечту, придется много работать и учиться, осваивая мастерство, а это удается самым упорным и трудолюбивым». Дети обещают быть очень старательными во всем и стать настоящими звездами. Вместе с феей они приглашают всех на юбилейный праздник, где будут выступать и сверкать звездочки разной величины – маленькие и большие. На экране заставка «Буревестник – 35». Раздается голос ведущей: «Сегодня в нашем зале настоящий праздник, праздник талантов, кропотливого труда, радости и творчества». Но сколько б ни прошло И не промчалось лет, Нам хочется, порою, оглянуться На то, что унеслось, но, словно, смотрит в след, К чему душою хочется вернуться. Сменяются слайды, отражающие деятельность «Буревестника». Перелистывая страницы летописи детского клуба, понимаешь, насколько богата его история, какой интересный пусть прошел он с момента рождения до сегодняшнего дня. И вот мы начинаем путешествие в мир творчества и детства... 1985 год, школа № 1, педагог-организатор д/к «Буревестник» Зюркалова Лидия Петровна. Работают кружки: драматический (рук. Зюркалова Л.П.) и выпиливание из дерева (рук. Круковский Евгений). 1988 год. Клуб начал работу по новому адресу в здании барачного типа на ул. Тверской, д. 22. Педагог-организатор - Мокрицына Валентина Юрьевна, работающая до настоящего времени в течение 33 лет. Вместе с небольшим коллективом и родителями она воплотила в жизнь такое важное для всех «буревестниковцев» юбилейное торжество. С 2004 года «Буревестник» ведет свою работу по адресу: ул. Центральная, д. 7. Детский клуб – это огромный город детства, через него прошли десятки тысяч мальчиков и девочек в возрасте от 3-х до 18 лет. Здесь любой мог найти занятие по душе: пели, танцевали, рисовали, ставили спектакли, занимались техническим творчеством, ходили в походы. Много добрых слов на вечере говорили о педагогах. Всех тех, «…кто здесь сердца частицу оставил, Всех, кто в этих стенах без меры и правил, Себя не жалея, растворяясь в работе, Не мыслил о славе, награде, почете, Чей труд по каплям вливался, Кто детям отдать свое сердце старался. Какой мальчишка не мечтал стать ди-джеем или научится фотографировать, или познать примудрости электроники? И эти знания им помогали приобрести ставшие педагогами работники наших градообразующих предприятий. Дискоклуб «Новое время» вел Игорь Васильев и Александр Ширшов, кружок электроники и автоматики Константин Головач, фото кружок «Кадрик» Павел Лебедев. Каждый педагог вкладывает в ребенка свою душу, частицу самого себя. Уникальными и неповторимыми, насыщенными яркими красками были занятия по вокалу педагогов Алферовой Любовь Петровны, Черняевой Нины Анатольевны, Бариновой Риты Анатановны . Союз прекрасный – музыка и дети! Какое счастье слышать голоса, Которых нет чудеснее на свете И видеть благодарные глаза. Мечту ребенка научиться танцевать, красиво и грациозно двигаться воплощали в жизнь педагоги-хореографы Ширшова Ирина Анатольевна, Курникова Светлана Алексеевна, Тихомирова Екатерина, Львова Юлия, Васильева Анна, Ладонина Валентина Моисеевна, Учкина Елена Александровна, Мокрицына Валентина Юрьевна. Нет таких детей, которые бы не хотели научиться рисовать, переносить на бумагу красоту окружающего мира. Познать азы художественного творчества помогали педагоги Горячева Юлия, Высоцкая Лариса Анатольевна, Демина Мария Валерьевна. Мечта каждой девочки – сшить мягкую игрушку своими руками, сплести макраме для украшения дома, сделать колье из бусинок и бисера, вышить красивый рисунок, сшить платье к празднику и пройти в нем по подиуму. Все это помогали воплощать в жизнь педагоги Лебедева Надежда Александровна, Семененко Татьяна Владимировна (мягкая игрушка), Сабитова Лариса Александровна (вышивка), Ерофеева Нина Ивановна (макраме), Почекаева Зинаида Ивановна (бисероплетение), Клименко Валентина Ивановна (скрипка), Ольга Серафимовна, Мокрицына Валентина Юрьевна (кройка и шитье). Под фонограмму идет показ мод «Черное и белое», автор Мокрицына В.Ю. Пять девочек продемонстрировали красивые и оригинальные модели платьев, которые зрители оценили по достоинству. А сколько сценических костюмов для танцевальных групп было сшито Валентиной Юрьевной! И педагоги точно знают, кем бы не стали дети в будущем, знания и умения, приобретенные на занятиях, помогут им в жизни. Уже одно поколение воспитанников сменило другое, некоторые воспитанники хореографического коллектива связали свою жизнь с искусством танца, продолжив обучение в профессиональных учреждениях. Трудятся на этой ниве Екатерина Тихомирова, Анна Васильева, Дмитрий Мокрицын, Алексей Сазонов. Вот и на этом юбилейном вечере свой творческий подарок – танец, исполнили выпускники клуба Учкина Елена и Шакунова Алеся. И вот начинается детская танцевальная программа – настоящий фейерверк красок, фонтан творческой радости, эмоций, улыбок, несмолкаемых аплодисментов. А что означает одно только название хореографического коллектива педагога Елены Александровны Учкиной – «Выкрутасы», открывшего программу танцем «Круче всех»! Ну это полнейшее соответствие названию. А дальше под веселые песни и слайды полетели «Пчелки», вышли на сцену потешный «Домовенок», «Малявки», «Ням-нямы», «Незабудки» и много других, радующих самих детей, номеров с очень добрыми и веселыми названиями. Много танцев представили средняя и старшая группы, которые занимаются у педагога Валентины Мокрицыной (хореографический коллектив «Мозаика»). А подготовительная группа коллектива называется, как и исполняемый танец, очень весело – «Кнопочки». Еще есть «Гномики», «Апельсин», «Ручки» - для младших групп; «Бабочки-снежинки», «Мы умеем танцевать» - для старших и другие. Всего было исполнено двадцать пять танцев, всех не перечислить, тринадцать из них были премьерными. А какие разнообразные, красочные, необыкновенно красивые костюмы! Дети не замечали, не обращали внимания на зрителей. Они все были в процессе танцевальных игр и полностью отдавались им. Они побывали в настоящей сказке. А вместе с ними и мы, взрослые. Но вот среди этой радости и счастья вдруг меркнет яркий свет, на экране кадры военных лет, звучат стихи, зал примолк. Тема войны и тема Великой Победы есть и в детском творчестве... Исполняются танцы «Месяц май», «Дети войны», «Мир без войны». Очень трудно сдержать эмоции. Хореографические коллективы «Выкрутасы» и «Мозаика» - это сплоченный коллектив педагогов, детей и родителей. Сегодня в коллективе «Выкрутасы» в возрасте от 3-х до 18 лет занимается 92 ребенка. В коллективе «Мозаика» в возрасте от 3-х до 10 лет занимается 54 ребенка. Творческий путь коллективов – это непрерывный поиск и эксперимент, они активные участники городских мероприятий: Дня города, Масленицы, на традиционных встречах ветеранов в школе №1 они также радуют нас своим искусством. Участвуют в городских, областных, всероссийских и международных конкурсах хореографического искусства и всегда получают высокие призовые места. Юбиляров тепло поздравили и отметили неоценимую роль клуба дополнительного образования и воспитания детей депутат Городского совета депутатов, директор школы №1 Александр Иванович Руденко и председатель Дубненского отделения областной общественной благотворительной организации «Союз пенсионеров Подмосковья» Кашатова Валентина Петровна. Концерт завершился яркими выстрелами конфетти и вручением подарков детям. «Буревестнику» – жить! Подготовила Е.Н. Яцева