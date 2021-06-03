28 мая в 9-й школе прошла ежегодная церемония вручения наград победителям и призерам олимпиад городского Межшкольного физико-математического факультатива и некоторых региональных олимпиад, проходящих под эгидой МФТИ. Это событие стало поводом для большого разговора с основателем факультатива, преподавателем физики, автором учебников и просветительских книг, до недавних пор зам. главного редактора журнала «Знание – сила» Александром Анатольевичем Леоновичем. В завершение учебного года в Межшкольном физико-математическом факультативе проводится традиционный «разбор» олимпиад и награждение их победителей и призеров. В этом году церемония награждения была более торжественной и многолюдной, чем обычно. Такой большой «урожай» призов получился и потому, что результативность оказалась выше среднегодовой, и потому, что награды вручались сразу за два учебных года – 2021-й, и 2020-й. Причем не только по результатам собственных олимпиад, но и региональных, которые курирует знаменитый Физтех. «Наших ребят там хорошо знают, – пояснил А.А. Леонович. – И в прошлом году мы старались, чтобы наши дети, очно или дистанционно, участвовали везде, где только возможно, хотя это работа за пределами факультатива. Факультатив не ставит цели подготовить ребят именно к олимпиадам, но многие получают здесь такой уровень, который позволяет им успешно там выступать». Вручались и свидетельства об окончании Заочной физико-технической школы МФТИ. Торжественности мероприятию добавило присутствие главы города Сергея Куликова, который поздравил школьников-лауреатов и поблагодарил преподавателей факультатива. В свою очередь, Александр Леонович выразил благодарность главе города «за возможность нормальной работы в прошедшее десятилетие». Дело в том, что в 2011 году после административных преобразований факультатив оказался без официального статуса, и тогда именно депутат горсовета С.А. Куликов поспособствовал продолжению его работы в прежнем формате. Участвовали в церемонии многие преподаватели факультатива, представитель Совета депутатов Марк Ширченко, зам. директора УНЦ ОИЯИ Александр Верхеев и другие официальные, а также неофициальные лица – родители и дедушки-бабушки виновников торжества. «Народу было столько, что почти всем взрослым пришлось стоять, – рассказал Александр Анатольевич. – Всё происходило немного сумбурно, но носило характер хорошо сделанной законченной работы». Наши и другие олимпиады «Наши олимпиады, – говорит Александр Леонович, – это первые шаги, попытка дать представление о том, что существует за рамками школьной программы. Мы тщательно отбираем материалы, они рассчитаны не на применение формул, а на проявление смекалки, здравого смысла, логического осмысления условий. Наши традиционные олимпиады – для 6-8-классников, а сейчас уже и из 4-5-х классов есть участники – те, кто опережает в развитии сверстников. Мы проводим эти олимпиады с 2006 года, в мае и в сентябре ежегодно, так что в этом месяце состоялась уже 29-я, а в сентябре, надеюсь, пройдет юбилейная 30-я. Олимпиады у нас открытые – приходят дети из всех школ и порой побеждают те, кто у нас не занимался. Под эгидой федерального министерства раньше олимпиады проводились последовательно на муниципальном, региональном, зональном и всероссийском уровне. Потом зональный этап убрали, и оказалось, что «разрыв» между региональным и всероссийским уровнем слишком велик, детям тяжело его преодолеть, к тому же конкуренция очень большая – получается «пирамида» с предельно узкой вершиной. Тем временем многие вузы стали проводить свои олимпиады, начиная уже чуть ли не с младших классов. А на федеральном уровне сначала проводили олимпиады для 7-11-х классов, потом оставили только 9-11-е. Но детей надо раньше ориентировать! И тогда Физтех взял на себя младших: по физике сейчас проводится «олимпиада Максвелла», по математике – «олимпиада Эйлера». Они не входят в федеральный зачет, но для ребят это важные шаги к будущему участию в федеральных олимпиадах, своего рода ключ, открывающий к нему двери. Олимпиад сейчас проводится великое множество, некоторые дети прямо-таки «подсаживаются» на них, тем более, участие в некоторых дает возможность получить гранты, премии, денежные призы. Но, повторюсь, наша цель – не олимпиады, мы стараемся детей как можно раньше сориентировать, дать им хорошую, надежную основу для продолжения образования в вузах». Родом из Физтеха Совсем не случайно на прошедшей церемонии выпускникам вручались свидетельства об окончании Заочной физико-технической школы МФТИ. С начала ее деятельности (а образована школа в 1966 году) А.А. Леонович с ней сотрудничает. В первые годы своей учебы в Физтехе вместе с другими студентами и аспирантами участвовал в проверке работ, присланных учениками (это, между прочим, индивидуальный отзыв на каждую работу, с объяснениями, в чем заключаются ошибки, с письменным диалогом проверяющего и ученика, зачастую выходящим за рамки обсуждения работы, и т.д.). Потом преподавал, выступал с просветительскими лекциями. Позднее – во время работы в дубненских школах, на подготовительных курсах МГУ, в открывшемся в 2003 году Межшкольном факультативе – использовал разработанные в ЗФТШ материалы. И, разумеется, пригодился полученный еще в студенчестве опыт преподавания, вкус к этой работе. «Я апологет этой школы, – подчеркнул Александр Анатольевич, – она задает высокую планку, ученики начинают смотреть на предмет по-другому, «сектор обзора» увеличивается, а это пригодится независимо от того, кто какую профессию выберет. И я надеюсь и со следующего учебного года работать по программе ЗФТШ. Я разные программы пробовал (у всех заочных школ были свои программы), времена меняются, программы обновляются. Но если через школу Физтеха ученик проходит – это система, это «скелет», который потом обрастает «мышцами». Первоначально в ЗФТШ преподавали физику и математику. Сейчас к ним добавились химия и информатика. Вскоре планируют ввести робототехнику. То есть закладывается база, на основе которой выпускник сможет нормально учиться в любом сильном вузе. У меня сомнений относительно этой школы давно нет, а теперь получено и подтверждение: в октябре 2020 года ЗФТШ присуждена Премия правительства РФ в области образования за систему углубленной подготовки школьников по естественнонаучным и техническим направлениям». Слово об учителях «В Дубне я 15 лет преподавал в школах и всегда вел в них факультативы. Потом работал на подготовительных курсах МГУ – и, представьте, в 1996-97 годах на Физфаке были группы, целиком состоящие из дубненцев, - говорит Александр Анатольевич. - В Межшкольном факультативе за годы его работы преподавали больше десятка учителей математики (Аргунова, Переседова, Нефедова, Абрамова, Пестова и другие), а я физику вел все то время. Два года у нас работал Михаил Нитишинский, по разным причинам в эти годы (2015 и 2016) в школах не было выпуска физматклассов – его обеспечивал наш факультатив. Сейчас эти выпускники 2015 года защищают в вузах (таких как Физтех, МГУ, Бауманка, МАИ) магистерские работы, а выпускники-2016 в прошлом году защитили бакалаврские. Экспериментальную физику для старшеклассников ведет на базе УНЦ И.А. Ломаченков (из-за ковидных ограничений занятия пока не проводятся), для младших, на базе лицея №6 – И.Г. Осипенкова. Энергетику преподавательскую поддерживают дети – у меня, слава богу, не было профессионального выгорания, удавалось их интерес держать на уровне. И со временем мои ученики стали возвращаться в факультатив в качестве преподавателей – они уже составляют заметную часть учительской команды. Михаил Жабицкий и его жена Евгения Жабицкая, Александра Шорникова (любимица детей, она уходила на время, но с осени вернется в факультатив), Валентин Садилов и другие. Новое поколение! Они расширили и «осовременили» программу, а Михаил Жабицкий сегодня стал фактически руководителем факультатива. Формальной должности руководителя у нас нет (и не было), но в тот период, когда я совмещал преподавание в Дубне и работу в журнале «Знание – сила» в Москве, всю организационную часть деятельности, которую раньше вел практически я один, полностью взял на себя Миша. Причем он и научную работу в Лаборатории ядерных проблем не бросает, хотя преподавание занимает существенную часть времени». Концентрация сильных «У нас два привлекательных момента: бесплатное обучение и свободное посещение, – отметил А.А. Леонович. – Занимаются в основном те, кто испытывает к этому интерес. Происходит концентрация мотивированных учеников из разных школ, получается в каком-то смысле клуб на почве серьезных интересов участников. Справляясь со сложными заданиями, дети открываются с новой стороны. Им интересно не только учиться вместе, но и общаться друг с другом. Важно, что обучение строится на базе программ ЗФТШ (желающие могут и формально закончить эту школу – у меня счет ее выпускников пошел уже на сотни, хотя это далеко не все выпускники факультатива). Нас уже знают в Физтехе, МГУ, других ведущих вузах. Знают, что из Дубны идут сильные дети, получившие доброкачественное обучение. Мы не гонимся за количеством учеников – оно держится примерно на одном уровне. Каждую осень записывается то чуть больше, то чуть меньше детей (впрочем, два года назад на олимпиаде случился такой наплыв, что пришлось открывать дополнительные классы). Объявления об очередном наборе в факультатив помещаем на сайте, в газетах, работает и «сарафанное радио», не говоря уже о том, что приходят дети и даже внуки бывших наших учеников. Однако каждый раз обнаруживаются люди, которые только к десятому классу осознали, что им нужно готовиться к поступлению в вуз. Могу сказать: если вы хотите какой-то результат получить, то должны этим заинтересоваться не с 10-го, а с 6-8-го класса. Получать знания, развиваться, определяться с будущим...» Беседовала Анна Алтынова Фото Евгении Жабицкой P.S. В день выхода этого номера газеты, 2 июня, А.А. Леонович будет отмечать 70-летний юбилей. От коллектива редакции «Встречи» и всех читателей газеты мы желаем вам, Александр Анатольевич, крепкого здоровья и радости жизни, которая для вас, в том числе, и в успехе ваших учеников.