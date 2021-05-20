Воспитанники Центра «Дружба» Макеев Михаил, Литвин Влад, Авдеев Денис, Фалахов Данил, Сапожников Марк, Барсукова Василиса и Поцепаев Илья стали победителями и призерами финала третьего сезона ракетостроительного чемпионата «Реактивное движение». Ребята занимаются в объединении «Образовательная робототехника» под руководством Сергея Николаевича Протасова и показывают уже не первый раз на различных состязаниях свою отличную подготовку.

Финал состязаний проходил в Калуге на аэродроме «Орешково». Именно там собрались около трех десятков команд из Москвы, Дубны, Королёва, Калуги, Благовещенска, Томска, Красноярска, Санкт-Петербурга, Нефтеюганска, Чебоксар и других городов России. На аэродроме ребята проводили предстартовые проверки, пуски ракет, анализировали результаты полета, дорабатывали изделия и защитили свои проекты перед экспертной комиссией.

У дубненцев вновь есть повод гордиться своими юными земляками. Так, Макеев Михаил, Литвин Влад, Авдеев Денис заняли первое место в треке «Твердотопливные ракеты» (2 ступень); Фалахов Данил, Сапожников Марк, Барсукова Василиса удостоены третьего места в треке «Твердотопливные ракеты» (1 ступень). Поцепаеву Илье вручен диплом участника и Кубок RocketMan за волю к победе в треке «Водные ракеты» (1 ступень).

Ракетостроительный чемпионат проводится командой Voltbro при поддержке Госкорпорации «Роскосмос», Института механики МГУ имени М.В. Ломоносова, факультета космических исследований МГУ имени М.В. Ломоносова, компании «Образование будущего» и образовательного проекта «Космический рейс». Проводится он с 2019 года, включает в себя несколько тематических треков: «Водные ракеты — первая, вторая и третья ступень», «Твердотопливные ракеты — первая, вторая и третья ступень», «Студенческий трек» и трек «На старт». Участники проходят несколько этапов отбора от регистрации команд до финальных запусков ракет и защиты своих проектов.

И очень символично, что представители нашего города, имеющего славную историю авиа- и ракетостроения, показывают столь высокие результаты на такого уровня чемпионате. Растет молодая смена – будущие инженеры, конструкторы. И это здорово!

Людмила Петрова

Фото roscosmos.ru