Отличные новости из физмат-лицея имени академика В.Г. Кадышевского: закончился отбор преподавателей для работы в лицее и начались работы по покраске стен согласно уникальному дизайн-проекту.

Концепция оформления образовательного пространства построена на создании аналогий с полями и цветовом кодировании, что является продолжением идей, заложенных в фирменном стиле лицея.

Цветовое решение такое: всё, что связано с физикой (кабинеты, предметы интерьеров), кодируется (окрашивается) в глубокий зеленый - основной цвет лицея (логотип лицея тоже использует этот цвет). Этот цвет имеет спокойный, уравновешенный, благородный оттенок. Он как бы коррелирует с экологичностью и природными зелеными массивами города. Математику (живой, яркий ум) символизирует оранжевый раскрас. Изучение иностранных языков – желтый цвет, как солнце, тепло, связь между народами. Химия, биохимия - спокойный фиолетовый современный цвет. Изучение информационных технологий связано с чистым синим, как привязка к традиционному цвету экрана монитора.

В оформлении стен некоторых помещений лицея использована «градиентная выкраска». Это плавный переход от светлых тонов к более темным оттенкам или наоборот. При этом основной цвет покраски стен - белый, что позволяет зрительно расширить пространство - кабинеты, коридоры, дать ощущение воздуха, свободы. Акцентом на белых стенах будут и элементы навигации (панно, таблички), и выставочные решетки, на которых можно будет размещать любые работы лицеистов (рисунки, проекты и т.д.). Краски и материалы безопасны и рекомендованы к использованию в детских образовательных учреждениях.

Функциональное зонирование пространств в рекреациях лицея, классах, библиотеке, даже учительской позволит комфортно работать, учиться и отдыхать. Подбор мебели для тех же рекреаций, к примеру, позволяет трансформировать пространство под разные нужды - просто отдых на переменке, или работы в больших или малых группах.

Рабочая группа по организационным вопросам, в которую входят представители администрации города, ОИЯИ, Совета депутатов, горуно, Дирекции развития наукограда Дубна, общественности и СМИ, обсуждает все тонкости, даже расстояние между стульями в столовой – насколько удобно детям будет там находиться и передвигаться.

В настоящее время уже закончен прием заявок от педагогов, которые хотели бы преподавать здесь. Специальная комиссия провела собеседования с кандидатами и из 90 кандидатов отобрала 25 преподавателей высокого уровня. Они представляют широкую географию: это Москва, Кимры, Углич, Ханты-Мансийск, Белгород, Истра, Минск, Архангельск, Домодедово, Запрудня, Барнаул, Саранск и другие. Лицеисты будут учиться по трем специализациям: физико-математическая, информационно-технологическая и биолого-химическая. К 2024 году количество учеников достигнет 360.

Владимир Романцов