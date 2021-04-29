25 апреля состоялся кибетурнир между учащимися образовательных учреждений городов-побратимов Дубны и Нова Горицы. С российской стороны в нем приняли участие ученики школы №1 им. А.Я. Березняка и Новой школы «Юна», со словенской – ученики гимназии Нова Горицы. Кибертурнир был посвящен 80-летней годовщине Дня сопротивления, отмечаемого в Словении. Организаторами турнира выступили руководитель международного проекта «Мосты дружбы: Дубна – Нова Горица» Тимур Карягин и члены киберспортивного клуба «Right Sidе» Антон Честухин и Максим Алексеев. Подобный турнир проводился в нашем городе впервые. Накануне киберсостязания состоялся вебинар, в ходе которого участники команд из двух стран смогли познакомиться друг с другом, а организаторы – обсудить главные нюансы проведения турнира. Встретиться посредством современных технологий друзьям помогли партнеры проекта «Мосты дружбы» из ОЭЗ «Дубна» и лично заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Сергей Писарев. Приветствовал собравшихся участников проекта первый секретарь Посольства РФ в Словении Ю.А. Проскурников и директор Русского дома в Любляне Н.Н. Гусев. Стоит отметить, что руководители этих ведомств с большим вниманием относятся ко всем событиям, которые проходят в рамках международного проекта «Мосты дружбы: Дубна - Нова Горица». К участникам турнира обратился заместитель главы нашего города Н.Ю. Мадфес, который подчеркнул необходимость укрепления дружеских связей с братской Словенией в современное непростое время. Чтобы ребята из России лучше представляли, что такое День сопротивления и узнали об истории возникновения освободительного движения в Словении, ученик 4-го класса гимназии Тине Абрам подготовил текст на русском языке об этих событиях. (Кстати, с момента основания гимназии в Нова Горице в ней не переставили изучать русский язык.) Лозунг югославских партизан «Смерть фашизму! Свобода народу!» был лозунгом всех, кто сражался с фашизмом в той войне. Сам турнир проходил по дисциплине Counter-Strike. Команда из первой школы в первой же игре заявила свои права на победу в турнире. Как говорят специалисты, иногда длительность одного матча может достигать нескольких часов. В этом матче борьба была упорной. Победу одержала команда первой школы. Далее последовала встреча команд из школы №1 и их сверстников из Нова Горицы. В этой встрече победа снова оказалась на стороне дубненских ребят. В заключительном матче между командами Новой школы «Юна» и Нова Горицы победу одержала также команда из Дубны. Так, места распределились следующим образом: 1 место у команды первой школы (капитан Кирилл Толчинский), 2 место – у сборной школы «Юна» (капитан Евгений Петров), 3 место - у команды гимназии Нова Горицы (капитан Кемал Асаноски). Донаторы турнира - «Тепловодомер-Сервис», «Сербин», ИП Насонов П.А. – с российской стороны и «Интра лайтинг» и «Войцеховский и партнеры» - со словенской, определили призовой фонд, который был распределен между победителем и призерами. Точно так, как полагается при проведении международных турниров. Команды школьников готовы продолжить тренировки и выступление на подобных турнирах, а представители киберсообщества Дубны планируют провести чемпионат среди школ города по дисциплине Counter-Strike и затем сформировать городскую команду для выступлений. Подобные турниры, по мнению директора гимназии Нова Горицы Андрея Шушмеля, должны нести воспитательную задачу, иметь военно-патриотическую тематику и предложил использовать игры, в которых есть реальная историческая основа. Как, например, в игре об освобождении югославскими партизанами городов Триест и Горица во время Второй мировой войны или игра, в которой борьба сторон происходит во время Первой мировой войны в районе Солканского моста – одной из достопримечательностей Нова Горицы. Организаторам турнира есть к чему стремиться и вовлекать в существующий международный проект как можно большее количество команд и участников. Киберспортивный турнир ещё раз показал заинтересованность словенской и российской сторон в развитии совместных проектов, особенно молодежных. Хочется надеяться, что прошедший турнир послужит стартом в проведении подобных мероприятий с городами-побратимами нашего наукограда. Анна Сухая Фото участников турнира