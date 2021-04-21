Как сообщили в Правительстве Московской области, на днях заработал новый сайт, с помощью которого родители смогут выбрать летний лагерь для отдыха своего ребенка.

Портал camp.mosreg.ru создан по аналогии с крупными поисковыми системами, такими, например, как booking. На сайте можно выбрать лагерь по городскому округу, по цене, тематике и по рейтингу. В течение двух недель будет добавлена функция покупки путевки в лагерь сразу на портале. Всего в регионе будет работать 87 стационарных лагерей. Дети смогут отдохнуть в них в четыре смены. Первая смена начнется в период с 27 мая по 1 июня, вторая — с 19 июня-24 июня, третья с 12 июля-17 июля и четвертая — с 4-9 августа. Смены будут длиться 14 или 21 день.