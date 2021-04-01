Определены финалисты муниципального этапа регионального конкурса «Воспитатель года Подмосковья-2021». На днях глава города Сергей Куликов наградил победителей и вручил им дипломы. Финалистами стали Лариса Анатольевна Высоцкая, педагог дополнительного образования ДОУ №11 «Созвездие», Светлана Федоровна Санникова, воспитатель ДОУ №18 «Мишутка», Наталья Юрьевна Стеблиюк, воспитатель ДОУ №21 «Теремок» и Людмила Анатольевна Карейша, воспитатель ДОУ №25 «Золотой ключик». Победителем в этом году стала Ильнара Фанилевна Зейналова, музыкальный руководитель ДОУ №26 «Радуга». Глава города подчеркнул, что конкурс «Воспитатель года» важен прежде всего тем, что показывает действительно интересные, оригинальные наработки, - тот опыт, который можно перенять, переосмыслить и применить в собственной работе.