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«Воспитатель года» PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
01.04.2021 03:54

Определены финалисты муниципального этапа регионального конкурса «Воспитатель года Подмосковья-2021». На днях глава города Сергей Куликов наградил победителей и вручил им дипломы.

Финалистами стали Лариса Анатольевна Высоцкая, педагог дополнительного образования ДОУ №11 «Созвездие», Светлана Федоровна Санникова, воспитатель ДОУ №18 «Мишутка», Наталья Юрьевна Стеблиюк, воспитатель ДОУ №21 «Теремок» и Людмила Анатольевна Карейша, воспитатель ДОУ №25 «Золотой ключик».

Победителем в этом году стала Ильнара Фанилевна Зейналова, музыкальный руководитель ДОУ №26 «Радуга».

Глава города подчеркнул, что конкурс «Воспитатель года» важен прежде всего тем, что показывает действительно интересные, оригинальные наработки, - тот опыт, который можно перенять, переосмыслить и применить в собственной работе.
  		 
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