19 марта в лицее №6 имени академика Г.Н.Флерова состоялось необычное мероприятие. Ежегодно в это время проходил торжественный и несколько официальный праздник «За честь лицея». На нем чествовали отличников, призеров и победителей различных конкурсов, олимпиад и спортивных соревнований – тех, кто, защищая честь лицея, стал призером или победителем в самых разных состязаниях. Ведь лицей №6 известен в городе как учебное заведение, готовящее именно интеллектуалов, ребят, стремящихся покорять вершины знаний. Уже несколько лет подряд лицей входит в ТОП-100 учебных заведений Подмосковья по результатам олимпиадного движения. Чем же этот год отличается от предыдущих? Неужели одаренных и целеустремленных детей в лицее стало меньше? Конечно, нет! Наоборот. Текущий учебный год – необыкновенно продуктивный и щедрый на приятные сюрпризы. Директор лицея №6 Н.Г. Кренделева с гордостью говорит о целом «созвездии» старшеклассников, триумфально преодолевших не только муниципальный, но и региональный олимпиадный рубеж. «Этот учебный год для лицея стал особенным. Он стал просто звёздным!» - утверждает Наталья Георгиевна. Посудите сами. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников проходил с 16 октября по 11 ноября 2020 года. 72 лицеиста приняли участие в 22 олимпиадах (литература, русский язык, информатика, химия, физика, биология, астрономия, экономика, право, обществознание, экология, математика, география, искусство (мировая художественная культура), китайский язык, ОБЖ, испанский язык, английский язык, немецкий язык, технология, физическая культура, история). Победителями муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 33 лицеиста. Призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 85 лицеистов! И это было только начало. С 12 января по 25 февраля 2021 года проходил региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. От лицея №6 выступили 45 человек, они приняли участие в 15 олимпиадах (литература, русский язык, информатика, химия, физика, биология, астрономия, экономика, право, обществознание, экология, математика, география, искусство (мировая художественная культура), китайский язык). Наши ребята серьезно подготовились. Хотя им было совсем не легко. Вот что рассказала Варя Петренко: «Я очень много читала, проделывала задания самостоятельно, часто решала различные задания олимпиады прошлых лет, чтобы привыкнуть к формату. Много знаний и опыта мне дали выездные занятия в г. Долгопрудном на базе образовательного центра «Взлет», где самые лучшие преподаватели читали лекции и давали полезные знания». Маша Беднякова тоже поделилась своими впечатлениями: «Шесть утра. Темно, холодно. А ты в автобусе, засыпаешь, но немного волнуешься. Потом утренняя Москва, паспорт, значок «Взлёта». И регламент. Мне кажется, я успела его выучить наизусть. В какой-то момент начинаешь буквально наслаждаться всем происходящим, но на восьмой раз хочется остаться дома… И каждый раз ждешь результатов. Настоящая пытка!.. Подготовка - отдельная история. Бывает, на неё оказывается всего неделя. Тогда как-то не страшно. А если месяцы? Тем более годы... Сразу волнение сильнее, а неудача разрушительнее. В то же время, ни одна из олимпиад, к которым я долго готовилась, не стала провальной». «После написания регионального тура и вплоть до объявления результатов, меня не покидало волнение, - рассказывает Варя, - а когда я увидела статус «призер», то перед глазами пронеслись все эти напряженные дни, и пришло осознание, что затраченные усилия и время были не бессмысленными и дали отличные результаты». Все волнения были не напрасны. Победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 7 лицеистов. Призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 30 лицеистов. Это потрясающий результат! Снова слово Маше Бедяковой: «Мой главный успех и самый не ожидаемый - литература. Сколько бы ни было в моей жизни информатики, математики и физики, писать я не перестану. Заметки, рассказы - все что угодно. Но не анализ. Всегда боялась его, не понимала. Однако Ольга Васильевна Крапивницкая, навсегда заставившая меня полюбить литературу в школе, и здесь пришла на помощь. Всего за несколько встреч она перевернула мое восприятие мира и текста. Настолько, что анализ превратился в квест, поиск всех мелочей и смыслов…» Маша стала победителем «региона» и, вместе с двумя другими ребятами, приглашена на заключительный этап Всероссийской олимпиады. А в общем зачете в региональном этапе (с учетом олимпиад им. Максвелла и им. Эйлера) лицеисты завоевали 53 призовых места. Никогда еще в нашем городе не было такого блестящего результата! Это новая страница славной лицейской истории. Вот почему традиционный школьный праздник «За честь лицея» превратился в торжественный прием с гордым названием «Созвездие успеха». Поменялся и формат праздника. Администрация лицея подготовила множество приятных сюрпризов для своих героев. Актовый зал лицея превратился в банкетный. Теплую и душевную атмосферу создавали и столики с фруктами, и сердечные слова с выражением непритворной радости. Вечер начался с поздравлений. С небывалым успехом поздравила лицейских звездочек начальник ГОРУНО Светлана Александровна Жаленкова. Очень трогательно, с гордостью за ребят и общее дело, выступила директор лицея Наталья Георгиевна Кренделева. Вот отрывок из ее речи: «Мои самые дорогие дети! От всей души хочу поблагодарить вас за самоотверженную работу, за полную отдачу своих сил. Вы, как никто другой, заслуживаете уважения и похвалы. Ваш труд сложно недооценить. Ваша жизненная энергия не знает границ, а учебные результаты впечатляют! Огромное вам спасибо! Открывайте новые горизонты для своих учебных познаний, и успех будет на вашей стороне!» Конечно, слова благодарности прозвучали и в адрес педагогов, подготовивших ребят к олимпиадам: «От всей души хочу поблагодарить вас, мои уважаемые коллеги, - сказала Наталья Георгиевна, - за самоотверженную, добросовестно выполненную работу, за полную отдачу сил, а главное – за превосходный результат! Желаю вам успехов в ваших дальнейших проектах, творческих идей, физических сил, терпения, а главное – времени! И ещё…Хочу всех вас, находящихся в этом зале, поблагодарить за преданность нашему лицею. Всех, кто из года в год улучшает его имидж, поддерживает его, когда случаются трудности, радуется его успехам и преумножает их! Спасибо за то, что я всегда могу на вас опереться. Спасибо за ваш огромный труд!» Праздник продолжился замечательным концертом и веселыми конкурсами, подготовленными школьным парламентом. И, конечно, настоящим подарком для подростков стала долгожданная дискотека. Наверняка такое чествование звезд лицея запомнится им надолго и вдохновит на новые победы. Совет по развитию лицея