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Лучшая в кондитерском деле PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
25.03.2021 00:00

Василиса Нехаевская стала лучшей в кондитерском деле среди юниоров по итогам чемпионата «Молодые профессионалы».

С 10 по 13 марта в Солнечногорске проходил открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia). Московский областной аграрно-технологический техникум «Дубна» по компетенции «Кондитерское дело – юниоры» представляла ученица 8 «Б» класса школы N1 Василиса Нехаевская, которая обучается в техникуме по программе «Путевка в жизнь» по профессии «Кондитер».

 

Под руководством преподавателей Любови Анатольевны Приходько и Софии Александровны Исаевой Василиса прошла сложную подготовку к конкурсу, ведь задания для участников были очень трудные. Но юный кондитер из Дубны справилась с ними достойно и на чемпионате показала лучший результат, завоевав «золото»! Теперь Василиса будет представлять Московскую область в полуфинале Национального чемпионата WorldSkills Russia, который будет проходить в Сургуте с 4 по 6 апреля. Коллектив техникума «Дубна», школы №1, а также все наши читатели желают Василисе достойно выступить в полуфинале и показать кондитерское мастерство, достойное победы.

Людмила Петрова
Обновлено 24.03.2021 17:41
  		 
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