Василиса Нехаевская стала лучшей в кондитерском деле среди юниоров по итогам чемпионата «Молодые профессионалы».

С 10 по 13 марта в Солнечногорске проходил открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia). Московский областной аграрно-технологический техникум «Дубна» по компетенции «Кондитерское дело – юниоры» представляла ученица 8 «Б» класса школы N1 Василиса Нехаевская, которая обучается в техникуме по программе «Путевка в жизнь» по профессии «Кондитер».

Под руководством преподавателей Любови Анатольевны Приходько и Софии Александровны Исаевой Василиса прошла сложную подготовку к конкурсу, ведь задания для участников были очень трудные. Но юный кондитер из Дубны справилась с ними достойно и на чемпионате показала лучший результат, завоевав «золото»! Теперь Василиса будет представлять Московскую область в полуфинале Национального чемпионата WorldSkills Russia, который будет проходить в Сургуте с 4 по 6 апреля. Коллектив техникума «Дубна», школы №1, а также все наши читатели желают Василисе достойно выступить в полуфинале и показать кондитерское мастерство, достойное победы.

Людмила Петрова