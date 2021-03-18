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Автор: Встреча   
18.03.2021 04:34

Лицей имени академика В.Г. Кадышевского объявляет набор детей на 2021/22 учебный год. Набор будет вестись в 5-е, 6-е, 7-е, 8-е и 10-е классы. Но, если вы хотите, чтобы ваш ребенок учился в 9-м классе лицея, отправьте заявку. Руководство лицея примет решение о создании такого класса, исходя из количества собранных заявлений.

 

В 2021/22 учебном году 5-е и 6-е классы будут предпрофильными, а углубленное изучение предметов начнётся с 7-го класса. Предполагается три учебных профиля: физико-математический, химико-биологический, и IT-инженерный, которые будут формироваться в зависимости от количества поданных заявлений.

Заявки принимаются на сайте лицея  http://lyceum.jinr.ru/ в разделе «Присоединиться». Окончание приема заявок для их предварительного рассмотрения – 15 мая 2021 года.
Обновлено 18.03.2021 04:50
  		 
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