Лицей имени академика В.Г. Кадышевского объявляет набор детей на 2021/22 учебный год. Набор будет вестись в 5-е, 6-е, 7-е, 8-е и 10-е классы. Но, если вы хотите, чтобы ваш ребенок учился в 9-м классе лицея, отправьте заявку. Руководство лицея примет решение о создании такого класса, исходя из количества собранных заявлений.

В 2021/22 учебном году 5-е и 6-е классы будут предпрофильными, а углубленное изучение предметов начнётся с 7-го класса. Предполагается три учебных профиля: физико-математический, химико-биологический, и IT-инженерный, которые будут формироваться в зависимости от количества поданных заявлений.

Заявки принимаются на сайте лицея http://lyceum.jinr.ru/ в разделе «Присоединиться». Окончание приема заявок для их предварительного рассмотрения – 15 мая 2021 года.