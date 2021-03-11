Чуть меньше полугода осталось до начала работы физико-математического лицея имени академика В.Г. Кадышевского, который будет находиться в здании бывшей школы №4. Работы по капитальному ремонту многоэтажного строения идут полным ходом: нужно успеть к 1 сентября не только отремонтировать, но и полностью оборудовать здание.

На днях в лицее побывали директора дубненских школ, представители администрации, Городского совета депутатов, а также депутат Государственной Думы Ирина Роднина, которая после осмотра объекта пообщалась с представителями педагогического сообщества.

На 26 февраля, день визита на объект, его готовность специалисты оценили на 86%. Напомним, работы по капитальному ремонту здания лицея проводит подрядная организация ООО «Арсенал-Строй». Стоимость госконтракта – более 185 млн рублей. Дата окончания капитального ремонта – 31 марта этого года, открытие лицея состоится 1 сентября, с началом нового учебного года.

Директор физико-математического лицея – Юрий Петрович Курлапов рассказал, что до 8 марта был продлен прием заявок на замещение вакантных должностей педагогических работников, после чего документы педагогов будут рассмотрены и определены кандидаты на те или иные должности.

Заместитель главы администрации города по вопросам градостроительства, инновационной деятельности и рекламе Алексей Степаненко представил подробную презентацию проекта, рассказав о концепции содержания и образовательного процесса учебного учреждения. Он отметил, что обучение в лицее предусмотрено по трем специализациям - это физико-математическая, информационно-технологическая и биолого-химическая. На 2021-2022 учебные годы планируют набрать двести ребят, а к 2024 году количество учеников возрастет до 360.

В лицее предусмотрены лабораторные практикумы, проведение исследовательских и проектных работ. Планируется участие специалистов ОИЯИ из России и стран-участниц в формировании модулей дополнительного образования, а также использование в работе образовательных ресурсов Объединенного института ядерных исследований и международных платформ. Также планируется организация регулярных поездок учащихся в ведущие университеты и научные центры в первую очередь на научные и образовательные программы и мероприятия.

Вопрос родительской платы за обучение ребят также был озвучен. Годовая стоимость обучения в физико-математическом лицее будет 100 тысяч рублей. Из этих средств будет оплачиваться горячее питание (обеды), ежемесячные автобусные экскурсии в соответствии с программами лицея. Также из этой суммы будут закупать учебную литературу для лицеистов и пр. При этом было отмечено, что обсуждается возможность предоставления грантов на оплату обучения в лицее одаренным ребятам из семей с низким уровнем доходов. Заявку на обучение в следующем учебном году уже можно подать посредством сайта лицея http://lyceum.jinr.ru.

Анна Сухая

Фото автора