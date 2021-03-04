К 2025 году в университете «Дубна» появится новое здание студенческого общежития. Контракт на проектирование образовательного учреждения заключен с компанией «Первый Домостроительный комбинат».

Согласно техзаданию, новое общежитие университета «Дубна» должно быть рассчитано на 600 мест. Проект предусматривает возведение двух пятиэтажных корпусов, соединенных надземным переходом. Прилегающая территория будет благоустроена. На ней должны появиться игровые и спортивные площадки, а также места для отдыха. Здание будет оборудовано в соответствии с современными требованиями законодательства и нормативами и будет удобно и доступно для маломобильных групп.

Проектирование и строительство предусмотрено государственной программой «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется из средств бюджета.