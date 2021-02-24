МОАТТ «Дубна» - его студенты и преподаватели - стали участниками и дважды серебряными призерами 14-го Международного гастрономического молодежного фестиваля «Возрождаем традиции. Рождество». Свое профессиональное мастерство на конкурсе представляли студенты группы ТП-79 в номинации «Тесто». В индивидуальных соревнованиях среди профессионалов в этой же номинации второй результат показала преподаватель София Александровна Исаева.

Фестиваль проходил в очно-дистанционном формате. Его организаторами по традиции выступили НП «Центр возрождения традиций» при участии Данилова ставропигиального мужского монастыря, а также Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы. Сам фестиваль (очная его часть) проходил в НИИ хлебопекарной промышленности Москвы.

В профессиональной программе фестиваля принимали участие студенты средних профессиональных учреждений, ВУЗов, образовательных комплексов, а также представители и преподаватели светских общеобразовательных и православных школ, образовательных комплексов, колледжей сферы услуг.

В номинации «Тесто» (рождественский пряник), в которой выступали как раз представители дубненского МОАТТ, предстояло изготовить выпечку с разными начинками и декором. В итоге, как мы уже сказали, студенты группы ТП-79 заняли второе место, представив на суд жюри вкуснейшую выпечку, представлявшую между тем настоящее произведение искусства. Также преподаватели Любовь Анатольевна Приходько и София Александровна Исаева приняли участие в индивидуальных соревнованиях среди профессионалов. София Александровна удостоена второго места за свою работу.

18 февраля в Торгово-промышленной палате РФ прошла церемония награждения, где все победители получили заслуженные дипломы и медали.

Анна Владимирова