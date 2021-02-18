12 февраля в Доме учителя чествовали победителей муниципального конкурса «Лидер в образовании». Заслуженные награды получил 21 финалист. Звучали поздравления и по другим поводам.

За верность профессии

Со словами признательности коллеги обратились к Татьяне Виноградовой, которая более двух десятилетий была главным идеологом и вдохновителем педагогического сообщества Дубны. На протяжении многих лет наш город находился в самом высоком кластере по уровню организации образовательного процесса.

– На посту директора средней школы №1 Татьяна Константиновна была лидером и во многом заложила те традиции, которые продолжают новые поколения учителей. Затем возглавила городское управление народного образования, и здесь проявила характер лидера: умела не только ставить цели, но показывала важность командной работы, – отметил глава городского округа Сергей Куликов.

Перечисляя лидерские качества – целеустремленность, мудрость, профессионализм, нельзя не добавить, что важную роль играет умение принимать ответственные решения и способность вести за собой.

Повод для гордости

В 2020 году Дубна заняла первое место среди муниципальных образований Подмосковья по результатам подготовки и проведения Государственной итоговой аттестации. От 81 до 100 баллов получили на госэкзаменах 26,5% дубненских школьников. И суммарные оценки по трем предметам выше 220 баллов почти у половины выпускников (44,3%).

Свой вклад в общую победу вносят все работники сферы образования Дубны, но и здесь есть свои лидеры. В номинации «Прорыв ЕГЭ-2020» отмечены наградами муниципальные координаторы Екатерина Рожкова и Наталья Минаева.

В 2020 году были и другие победы. Диплома I степени Московского областного конкурса педагогических работников «Воспитать человека» в номинации «Воспитание во внеучебной деятельности» удостоена Елизавета Савельева, учитель начальных классов лицея №6.

За активную работу по внедрению целевой модели развития системы дополнительного образования детей награждена Наталья Кожевникова, руководитель Муниципального опорного центра дополнительного образования детей г.о. Дубна.

Символ – яблоко

В Год памяти и славы все номинации конкурса «Лидер в образовании» были посвящены 75-летию Победы. Победителями стали:

Директор школы №1 Александр Руденко – «Волонтер Победы».

Учитель школы №1 Юлия Дудникова – «Учимся дарить радость».

Учитель школы №2 Ольга Абросимова – «Кадетское братство».

Замдиректора по воспитательной работе гимназии №3 Татьяна Соловьева – «Мы помним!».

Замдиректора по воспитательной работе школы №5 Елена Касьянова – сетевое партнерство «Школа-детский сад».

Учитель лицея №6 Ольга Комарова – «Эстафету памяти принимают внуки победителей».

Педагог-организатор школы №7 Людмила Рябкова – «Пусть память верную хранят и наших внуков внуки».

Педагог-организатор гимназии №8 Светлана Борисова – «Лучшая программа патриотического воспитания».

Учитель школы №9 Инна Бурова – «Память в слове -память в сердце».

Учитель школы №10 Оксана Борисенко – литературный проект «Читаем Твардовского».

Учитель школы №10 Ольга Клочкова – «Лучший руководитель юнармейского отряда».

Учитель гимназии №11 Галина Фролова – «Великой Победе мы песни поем».

Замдиректора по воспитательной работе лицея «Дубна» Евгения Головина – «Прожектор Победы».

Учитель школы «Возможность» Светлана Шишлянникова – «Мы мир храним, пока мы помним о войне».

Педагог дополнительного образования центра «Дружба» Владимир Некрасов – «Педагог-волонтёр».

Старший воспитатель ДОУ №2 «Росинка» Наталья Семенова – «Растим патриотов».

Коллектив ДОУ №11 «Созвездие» – «Связь поколений».

Замзаведующего по воспитательной и методической работе ДОУ №16 «Рябинка» Юлия Белозёрова – «Лучший организатор методической деятельности».

Коллектив ДОУ №22 «Золотая рыбка» – «Растим наследников Победы».

Коллектив ДОУ №23 «Улыбка» – «Мы помним, мы гордимся!»

Председатель городского Совета ветеранов Наталья Шувикова – «Социальный партнер».

Награды победителям вручили начальник горуно Светлана Жаленкова и глава городского округа Сергей Куликов.

– Мы живем в наукограде, и я считаю, что нашим школам необходимы учителя-лидеры, учителя-новаторы, которые умеют зажечь в ребенке огонек пытливости, интереса, любознательности, учат детей верить в силу знаний, силу науки. Не случайно символом этого конкурса выбрано яблоко, ведь по легенде именно оно помогло Исааку Ньютону открыть закон всемирного тяготения. Уверен, что у наших педагогов и воспитателей впереди много удивительных открытий и достойных побед! – сказал Сергей Куликов.

Ирина Алексеева

Фото пресс-службы администрации города