В Дубне стартовал открытый всероссийский конкурс по набору учителей и административного персонала в Московский областной физико-математический лицей имени В.Г. Кадышевского

20 января начат прием заявок на участие в конкурсе на замещение вакантных должностей педагогических работников. Завершится он 20 февраля.

Лицей ищет талантливых, открытых и энергичных людей, которые любят детей и свою работу, постоянно развиваются и внедряют новые идеи. Ждут как опытных педагогов, так и молодых специалистов.

При этом педагогам предлагают конкурентную заработную плату, участие в проектах профессионального развития, возможность работать в команде увлеченных коллег и другие привлекательные условия.

Перечень позиций, по которым открыты вакансии, можно посмотреть по ссылке: http://lyceum.jinr.ru/archives/793

Ознакомиться с условиями конкурса и подать заявку на участие по ссылке: http://lyceum.jinr.ru/#pole_anket