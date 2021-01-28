- В декабре 1971 года я переехал в Дубну и поступил на работу в Дубненское среднее сельское профессионально-техническое училище №5 в должности мастера производственного обучения. На тот момент я уже имел определенный профессиональный и жизненный опыт. В то время в стране резко вырос потенциал промышленного производства, открывались новые фабрики и заводы, а также крупнейшие промышленные предприятия и сельскохозяйственные комплексы, которые нуждались в хорошо обученных рабочих кадрах. Только в нашем городе открывались два завода: завод «Тензор» и «Атом», вошла в строй мебельная фабрика, укреплялись и пополнялись кадрами Дубненский машиностроительный завод и конструкторское бюро «Радуга». Всем этим предприятиям нужны были хорошо подготовленные рабочие кадры, поэтому профессиональному-техническому образованию было уделено большое внимание. Сельскохозяйственным предприятиям также требовались подготовленные специалисты. Я руководил группой слесарей-сантехников. Училище только открылось. Приходилось работать мастером и преподавателем, весь день - с учащимися, а после работы оформлять и оснащать кабинеты, лаборатории и мастерские, вести ремонт сельхозмашин и тракторов, создавать и оформлять стенды и учебные пособия, которые были очень необходимы для учебного цикла и производственного обучения. Глядя на такой патриотический настрой мастеров и преподавателей, некоторые учащиеся, особенно те, которые проживали в общежитиях, сами добровольно после ужина приходили в классы и кабинеты и помогали их оформлять почти до отбоя. Руководил училищем в то время Николай Иванович Судоргин, бывший II секретарь районного комитета КПСС Тамбовской области. Он сам работал, начиная с шести утра и до одиннадцати часов вечера, являясь примером для всех подчиненных. Молодые люди обучались разным профессиям, но лидирующей являлась специальность «тракторист-машинист широкого профиля». Учащиеся были не только из Дубны, но из других городов Московской области, а некоторые даже из других областей и республик. Приезжие ребята проживали в двух четырехэтажных общежитиях. Ежедневно до начала занятий было построение всех групп на утренние линейки, которые проводили перед учебным корпусом, а в зимнее время и в непогоду на первом этаже в холлах общежитий. На линейках присутствовали все учащиеся, а также мастера и преподаватели. Директор со своими заместителями обсуждал вопрос успеваемости и посещаемости. Тех, кто нарушал дисциплину и прогуливал без уважительных причин, наказывали, а иногда даже отчисляли из училища. Иногда на линейки приглашали родителей ребят, нарушавших дисциплину. В училище систематически проводили заседания педсоветов, на которых рассматривали вопросы педагогического воспитания, а также вопросы производственного обучения, вождения тракторов и автомобилей. Кроме педагогических советов по инициативе некоторых мастеров производственного обучения проводили индивидуальные воспитательные меры с отдельными учащимися, которые грубо нарушали дисциплину или не выполняли указания мастеров производственного обучения и преподавателей. Большая работа со стороны мастеров – организация производственной практики, которая проходила на полях учебного хозяйства и на животноводческих фермах. Большинство ребят с большим удовольствием работали на тракторах и сельхозмашинах: ухаживали за посевами, занимались уборкой и заготовкой кормов для крупного рогатого скота. Как правило, эти же учащиеся участвовали в соревнованиях по вспашке земли на районных и областных соревнованиях, занимая призовые места и получая награды. В училище уделялось большое внимание развитию спортивно-массовой работы. Некоторые ребята участвовали в соревнованиях и занимали призовые места. Отдельные группы принимали активное участие в художественной самодеятельности. Моя группа слесарей-сантехников в полном составе участвовала в хоре и была награждена поездкой в город-герой Волгоград по местам боевых сражений времен Великой Отечественной войны. Учащиеся группы освоили полный курс столярного дела и санитарно-технических работ. В подвале учебного корпуса был оборудован кабинет сантехники, его оснастили всеми необходимыми наглядными пособиями, инструментами и приспособлениями. После окончания училища ребята из моей группы распределялись в организации города, в том числе и в Объединенный институт ядерных исследований, где учащиеся проходили практику. Некоторые после службы в рядах Советской армии поменяли место работы, а многие из них так и остались в этих организациях, куда были распределены. Некоторые из них так и работают там до сих пор. Так, бывший староста Корольков Владимир работает на ДМЗ, а учащийся Зайцев Сергей - на заводе «Тензор». Они совершенствуют свое профессиональное мастерство, но всё равно очень благодарны за обучение и за знания, которые получили когда-то в СПТУ-5. Учащийся Балабаев Виктор (специальность «Машинист автокрана», выпуск 1975 года) до настоящего времени трудится на автопредприятии Тамбовской области. Он выражает большую благодарность всему коллективу училища за то, что помогли ему освоить профессию. Многие учащиеся того времени, с которыми удается до сих пор поддерживать связь, так же выражают огромную благодарность всему коллективу училища за дисциплину, которая им пригодилось во время службы в армии, и за правильное трудовое воспитание. Александр Филиппович Алпацкий, мастер производственного обучения