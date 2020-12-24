Не даром говорят: «Не воспитывайте детей, воспитывайте себя». Воспитание примером – лучший способ привить ребенку важные качества. А если с малых лет для него становятся примером его выдающиеся земляки, то такое воспитание приобретает еще большую ценность. Ученикам школы №1 – старейшего учебного заведения Дубны, носящего имя выдающегося авиаконструктора Александра Яковлевича Березняка, точно есть на кого ровняться. Ребята поименно знают всех выпускников школы, погибших в годы Великой Отечественной войны, они знакомы с ветеранами, которые и сегодня в школе частые гости. Знают историю летчика испытателя Г.Я. Бахчиванджи, памятник которому по инициативе Героя Советского Союза В.Н. Кондаурова установлен перед входом в школу… А еще каждому ученику хорошо известно имя Александра Яковлевича Березняка и то, что если с детства ставить перед собой цели и не лениться, то в жизни можно много достичь. Во всяком случае, именно такой пример всему миру показал выдающийся авиаконструктор. Несколько лет в школе №1 существует традиция посвящения первоклассников в юных березняков. Не стали ее нарушать и в этом году - в ряды юных березняков были приняты ребята 1 «А» и 1 «Б» классов. Классные часы, посещение школьного музея А.Я. Березняка стали неотъемлемой частью этого важного события, где руководитель музея О.Л. Кобелева и активисты кружка «Школьный музей» познакомили ребят с биографией авиаконструктора, показали хронику с испытательными полетами его легендарного самолета БИ, изучили экспонаты музейных витрин… Но, пожалуй, самые яркие впечатления первоклашек ждали в отделении музея Дубны в школе №10, где работает постоянная экспозиция, посвященная истории создания в Дубне крылатых ракет, и куда ребята пришли вместе со своими учителями Барашковой Людмилой Павловной и Крюковой Анастасией Дмитриевной, директором Александром Ивановичем Руденко и его заместителем по воспитательной работе Еленой Анатольевной Прудниковой. В музее крылатых ракет первоклассников встречали известный дубненский краевед, историк Леонид Геннадьевич Четвериков и почетный авиастроитель, Лауреат государственной премии Арлслан Абдурауфович Мавлянов. Для каждого ребенка получить значок юного березняка из рук А.А. Мавлянова - соратника выдающегося авиаконструктора, очень интересно. А позже они обязательно еще не раз вспомнят и по существу оценят как с увлечением разглядывали огромные серые ракеты, созданные в стенах дубненского МКБ «Радуга», рабочий стол А.Я. Березняка, телефон, по которому он вел переговоры. Вспомнят огромное фото, сделанное в одном из залов Кремля, где запечатлен коллектив ГосМКБ, получивший государственные награды за свои разработки… И кто знает, может быть именно этим ребятам предстоит продолжить дело наших славных авиаторов и конструкторов, создававших и создающих мощный щит в деле укрепления обороны нашей страны. Анна Сухая Фото Анастасии ЛЕТОВОЙ