Новый учебный комплекс – четыре современные мастерские, скоро появится в колледже университета «Дубна». Это стало возможным благодаря получению гранта в рамках реализации проекта «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» национального проекта «Образование».

В учебном комплексе появятся четыре мастерские, оборудованные по стандартам Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Россия) – это мастерские «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Реверсивный инжиниринг (Аддитивные технологии)» и «Инженерный дизайн CAD».

Мастерские будут оснащены самым современным учебным и промышленным оборудованием. Это два обрабатывающих центра с числовым программным управлением, 3D-сканеры высокого разрешения и 3D-принтеры, высоко производительная компьютерная техника с программным обеспечением для инженерного проектирования.

На базе создаваемого учебного комплекса ПиИТ будет организована практическая подготовка молодых ребят, получающих среднее профессиональное образование по специальностям «Технология машиностроения», «Технология металлообрабатывающего производства», «Аддитивные технологии» и ряда других направлений. Практику будут проходит и студенты инженерных специальностей высшего образования.

Университет «Дубна» намерен разработать партнерскую программу с предприятиями Дубны и близлежащих городов (Талдом, Сергиев Посад, Кимры, Конаково и др.) и предоставить возможность работникам этих предприятий проходить обучение и переподготовку в создаваемом учебном комплексе. Для предприятий-партнеров и граждан будут созданы разнообразные программы дополнительного профессионального образования, переподготовки и повышения квалификации, как, например, «Основы программирования токарных и фрезерных станков с ЧПУ», «Основы 3D моделирования и 3D печати», «Инженерное компьютерное моделирование в SolidWorks/КОМПАС-3D/Autodesk Inventor».

Кроме обучения студентов, в мастерских будут проходить партнерские проекты по заключенным контрактам на производство различных работ.

Общий бюджет проекта – около 70 миллионов рублей. Сюда входят средства федерального гранта, финансовая поддержка Правительства Московской области, а также средства университета «Дубна» и компаний-партнеров. Серьезную поддержку этому проекту оказывает Объединенный институт ядерных исследований, выделивший 1 млн рублей в рамках софинансирования гранта, а также принимающий активной участие в выполнении подготовительных работ в колледже университета.

Мастерские откроют двери уже к началу нового учебного года в 2021 году. В настоящее время идут подготовительные и ремонтные работы, финансирование которых не входит в бюджет федерального гранта. Уже на этом этапе университет заинтересован и приветствует любую поддержку реализуемого проекта со стороны предприятий - будущих работодателей для выпускников колледжа.

- Создание учебного комплекса в таком направлении как «Промышленные и инженерные технологии» самым естественным образом вписывается в научно-производственный ландшафт Дубны - города ученых и инженеров, - отметил проректор по учебно-методической работе государственного университета «Дубна» А. С. Деникин. - Задача подготовки рабочих кадров, владеющих самыми современными технологиями, как никогда актуальна именно в Дубне с ее традиционными машиностроительными и приборостроительными предприятиями, а также в связи с бурным ростом новых игроков на территории Особой экономической зоны. Мы уверены, что новый учебный комплекс станет базой для подготовки таких кадров, обеспечив предприятия наукограда притоком молодых работников, а выпускников интересной и высокооплачиваемой работой.

Материал подготовила Людмила Петрова