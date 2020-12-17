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Детский садик - юбиляр PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
17.12.2020 09:53

На прошлой неделе 30-летний юбилей отметил детский сад №26 «Радуга».

Этому событию юбиляр радовался как ребенок, а точнее, как много детей. Ведь юбилей детского дошкольного учреждения – это вовсе не праздник стен, строения или юридического лица. Это праздник всех его ветеранов, которые помнят самые первые дни работы садика; это праздник нынешних педагогов – прекрасного коллектива под руководством заведующей Ирины Геннадьевны Зелинской. А еще это праздник всех его воспитанников, которые готовились к событию и день юбилея наполнили яркими сюрпризами. От лица администрации города коллектив и воспитанников ДОУ №26 «Радуга» поздравил А.Е. Клубникин и передал поздравительный адрес. Небольшой концерт, организованный сотрудниками и ребятами сделал этот день по-настоящему праздничным.
  		 
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