На прошлой неделе 30-летний юбилей отметил детский сад №26 «Радуга». Этому событию юбиляр радовался как ребенок, а точнее, как много детей. Ведь юбилей детского дошкольного учреждения – это вовсе не праздник стен, строения или юридического лица. Это праздник всех его ветеранов, которые помнят самые первые дни работы садика; это праздник нынешних педагогов – прекрасного коллектива под руководством заведующей Ирины Геннадьевны Зелинской. А еще это праздник всех его воспитанников, которые готовились к событию и день юбилея наполнили яркими сюрпризами. От лица администрации города коллектив и воспитанников ДОУ №26 «Радуга» поздравил А.Е. Клубникин и передал поздравительный адрес. Небольшой концерт, организованный сотрудниками и ребятами сделал этот день по-настоящему праздничным.