7 декабря 2020 года войдет в историю школы №1 как еще одна ее яркая и значимая страница. После ремонта, которого ждали не один год, открылся обновленный спортивный зал. Это настоящий праздник и для ребят, и для педагогов, и для тех, чьими усилиями и стараниями стал возможен ремонт. Но обо всем по порядку. Здание, в котором в первой школе расположился спортивный зал и мастерские, было построено в 1959 – 1961 годах. За более чем полвека оно порядком постарело и требовало ремонта. Стоимость ремонтных работ - почти 800 тысяч рублей. Их удалось собрать не сразу. Основную сумму выделило предприятие «ГосМКБ «Радуга», также помогли деньгами, материалом, работой родители учеников, выпускники школы. Небольшой праздник по случаю открытия спортивного зала после ремонта провели в духе последних событий: с соблюдением санитарных норм и требований. В гости к ребятам пришли представители ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка – заместитель генерального директора – главный инженер предприятия Анатолий Петрович Утриванов и председатель первичной профсоюзной организации Максим Николаевич Щербаков. Они поздравили ребят и их педагогов с событием и пожелали школе растить новых чемпионов – сильных духом и телом ребят. Директор школы Александр Иванович Руденко, опираясь на архивные материалы, рассказал, как в далёкие послевоенные годы у школьников и учителей зародилась мечта построить новый спортивный зал и мастерские. В то время спортивный зал ютился в актовом зале – тесном и вовсе не пригодном для спортивных занятий. Воплотить мечту в жизнь удалось только в 1961 году. Сегодня, говоря о строительстве спортивного зала и мастерских, ветераны-педагоги да и нынешнее поколение учителей, с благодарностью вспоминают учителя труда Шпагина Юрия Петровича, который, освоив специальность «техник-механик и мастер производственного обучения», по распределению попал в Дубну в школу №1 на должность заведующего мастерскими. «В школе я увидел, что мастерские – это одно название, вместо них только фундамент и больше ничего, - вспоминал позже сам Юрий Петрович. - Я взялся за работу. Был и прорабом, и строителем-каменщиком. Моими помощниками были ребята, учащиеся нашей школы. Это была «народная стройка!» В 1961 году мастерские были построены. Первыми станками были семь токарных и два фрезерных итальянского и немецкого производства. Ребята, как и их учитель, работали с энтузиазмом. Позже в здании мастерских был оборудован спортивный зал, который сохранил свое предназначение до наших дней. После ремонта зал почти как новый: новый дизайн стен и потолков сразу настраивает спортсменов на занятия, создаёт бодрое настроение, яркий свет новых прожекторов добавляет энергетики занимающимся физической культурой - это отмечают сами ученики и ребята, занимающиеся в спортивных секциях школы. Старшеклассникам особенно понравились новые баскетбольные щиты – они пластиковые, бесшумные, яркие… Слушая директора и педагогов школы, рассказывающих нынешним ученикам, как когда-то в школе строили пристройку, все вместе – и дети, и взрослые, учителя и родители, подумалось: а ведь история спортивного зала повторилась. Теперь его уже ремонтировали общими силами – родители, учителя при финансовой поддержке градообразующего предприятия города и надежного друга школы – ГосМКБ «Радуга». В обновленных стенах спортивного зала, уверен директор школы, занятия по физкультуре и тренировки секций будут проходить с еще большим накалом спортивных страстей. Так что будем ждать новых спортивных достижений учеников и их благодарных отзывов в адрес всех, кто оказался причастен к долгожданному ремонту. Анна Сухая