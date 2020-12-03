Учащиеся ДШИ «Вдохновение» приняли участие в творческом конкурсе «Народ-победитель», посвященном 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс был организован ВСООВДВ «Союз десантников России», его итоги подвели в ноябре.

Авторам работ от 12 до 17 лет. Всего же в конкурсе от ДШИ «Вдохновение» было представлено пятнадцать картин. Все они получили высокую оценку и были отмечены почетными грамотами, подписанными лидером Союза десантников России Героем Советского Союза, генерал-полковником В.А. Востротиным.

В ближайшее время пройдет награждение и вручение заслуженных грамот участникам и победителям творческого конкурса.

Анна Владимирова