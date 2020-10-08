В семидесятые годы вступило в строй наше среднее сельское профтехучилище №5. Педагогический коллектив начал работать в сложных условиях. В одном училище сосредоточились два контингента это: СПТУ, которое готовило кадры для Московского областного управления сельского хозяйства и ГПТУ - подготовка кадров для первого строительного монтажного треста. Проводилась подготовка электромонтеров из выпускников десятых классов школ города для ОИЯИ. По программам СПТУ подготавливались профессии трактористов-машинистов, позднее - мастеров с/х производства, слесарей по ремонту и техническому обслуживанию тракторов и автомобилей и с/х машин, мастеров машинного доения, слесарей по монтажу, эксплуатации и ремонту машин и оборудования животноводческих ферм. По программам ГПТУ подготавливались экскаваторщики, автокрановщики, слесари-сантехники, маляры-штукатуры. Во-вторых, практически отсутствовала материально-техническая база. При среднегодовом контингенте 1100 человек имелось одиннадцать учебных кабинетов и блок учебно-производственных мастерских, который только начинал строиться, также как и гаражи для тракторов и автомобилей. Отсутствовали экскаваторы, автомобильные краны, было мало тракторов и автомобилей, комбайнов, с/х машин. В этой обстановке возглавлял педагогический коллектив Судоргин Николай Иванович, который умело подбирал кадры преподавателей и мастеров производственного обучения, направлял их деятельность на творческое решение поставленных задач, работать все они стали не считаясь со временем. Первостепенной задачей было увеличение количества учебных кабинетов. Для этого использовали учебно-лабораторный корпус, где выделили пятнадцать кабинетов по общеобразовательным и специальным дисциплинам. Возглавляли работу по оснащению учебных кабинетов общеобразовательного цикла заведующая учебной частью Водоватова Зинаида Леонтьевна, профессионально-техническому циклу - заместитель директора Матвеев Александр Андреевич. Кабинет истории оборудовали преподаватели Герасимова В.Н., Савельева Л.И., Морозов А.Ф., химии – Гусева Н.В., иностранного языка – Судорогина Е.С., Дендеберя Л.Г., физики - Герасимовская Н.И., математики – Устинова В.М., русского языка и литературы – Валиева, Жучкова, эстетики Макась Л.Н., физкультуры – Червяков В.З., Никоноров В.А., кабинет «НВП» Попова В.Д. По профессионально-техническому циклу по предметам: «Тракторы и автомобили» - Смирнов Н.П., Копылов И.М., с/х машин – Богатонова Л.А., Богатонов Ю.П., агрономии – Балдина Н.П., ПДД, черчению – Куленко С.И. Лучшим кабинетом по оснащению материально-техническими средствами был кабинет преподавателя Плигиной Т.И., электромонтажная мастерская, по подготовке электромонтеров и электромонтажников. Кабинет и лаборатории по машинам и оборудованию животноводческих ферм был оформлен Катаевой В.И. Каждый преподаватель разработал конструкции универсального рабочего места, которые изготавливались в ремонтном цехе ОИЯИ. Конструкция рабочего места предусматривала применение технических средств: кинопроекторов, диапроекторов (Летти), программных устройств. Электрифицированные стенды демонстрировали работу узлов и механизмов. Организовывались регулярно поездки в учколлектор Москвы, где приобретались учебно-наглядные пособия. Выписывались комплексы учебно-наглядных пособий, которые изготавливались на предприятиях Москвы для кабинетов: «Тракторы», «Машины и оборудование животноводческих ферм», «Слесарное дело», «Материаловедение». Под руководством преподавателя Смирнова Н.П. был разработан трактор ДТ-75 и переправлен в Москву, для выполнения разрезов узлов и агрегатов. Далее смонтирован в кабинете «Тракторы и автомобили» с установленным электроприводом, для демонстрации работы двигателя, сцепления, коробки передач и других узлов. К изготовлению учебно-наглядных пособий привлекались и учащиеся. Проводились конкурсы технического творчества. Учащиеся выполняли разрезы стартеров, генераторов, и других приборов. Электрифицированный стенд зернового комбайна демонстрировали на ВДНХ СССР. Преподаватели награждены серебряными медалями. Под руководством руководителя физического воспитания Червякова В.З. и Никонорова В.А. оборудовано малое футбольное поле. Преподаватели награждены серебрянными медалями. Преподаватель начальной военной подготовки Попов В.Д. вместе с учащимися при помощи СМУ-5 построил и подготовил стрелковый тир для занятий. Хуже обстояли дела с производственным обучением. Блок учебно-производственных мастерских строился также как гаражи. Поэтому слесарное дело, сантехнические работы, электромонтажные работы, а также лабораторные работы по предметам проводились во временных помещениях, не отвечающих требованиям. После ввода в эксплуатацию блока учебно-производственных мастерских начались активные работы мастеров. Кабинет производственного обучения был под руководством старшего мастера Волкова Николая Дмитриевича, высококлассного специалиста, обладающего многими профессиями. Сначала оборудовали слесарную мастерскую - кузнечное отделение ремонтной мастерской, это позволило обеспечить рабочими местами учащихся. Во всех мастерских и лабораториях своими силами изготавливали столы и скамейки. Каждую лабораторию и мастерскую обеспечили универсальными рабочими местами. Оборудовали лабораторию «Двигатели»: на стендах установили двигатели различных тракторов, смонтировали кран для подъема тяжелых агрегатов. В лаборатории «СХ машин» смонтировали электроприводы картофелесажалки, картофельного и силосного комбайна, гидравлическое устройство для подъёма плуга. Площадь лаборатории не позволила установить множество машин, поэтому смонтировали площадку и установили на ней необходимые с/х машины. Установили в лаборатории зерновой комбайн и его узлы. Изготовили электрифицированный стенд гидравлическая системы комбайна. В ремонтной мастерской и пункте технического обслуживания смонтировали кран-балку и осмотровую канаву. Эту работу проводил мастер п/о Алпацкий В.Ф. Активное участие в этих работах приняли мастера п/о Седов В.Г., Орлов В.И., Суздальцев Л.Т., Молчанов П.П. и другие. В лабораторном корпусе под руководством Водоватова Н.А. и Жаркова В.Д. оборудовали лабораторию «Устройство автомобилей». В ней установили автомобили и агрегаты: двигатели, коробки передач, ведущие мосты и т.д. Оборудование пункта технического обслуживания с осмотровой канавой. В лаборатории «Машины и оборудование животноводческих ферм» смонтировали молокопровод, транспортер для раздачи кормов, транспортер для уборки навоза, кормоперерабатывающие машины. Все это электрифицировали, привели в рабочее состояние мастера производственного обучения, также оборудовали электромонтажную мастерскую, смонтировали кабины для выполнения электромонтажных работ. Установили рабочие места учащихся и универсальные места мастеров п/о. В художественном оформлении кабинетов, лабораторий и мастерских большие работы проведены Куленко С.И., удалось привлечь также к оформительским работам художников Дубны и Дмитрова. Александр Андреевич МАТВЕЕВ, заместитель директора СПТУ №5 по учебно-производственной работе, заслуженный учитель профтехобразования РСФСР