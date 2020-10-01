Так могут теперь с полным правом называть себя вчерашние абитуриенты, поступившие на учебу в университет «Дубна». Традиционное посвящение в студенты состоялось 25 сентября. Так что теперь, испив «напиток знаний» и пройдя через «врата знаний», ребята могут считать себя полноправными студентами дубненского университета.

Традиции мероприятия много лет неизменны, год от года лишь меняется сценарий праздника, не меняя его сути. Вначале ребят приветствовали руководители факультетов. Они напутствовали первокурсников на успешную учебу, интересную студенческую жизнь, которая в университете «Дубна» насыщена творческими, спортивными, патриотическими событиями.

После официальной части ребята разошлись по территории кампуса, где для них были организованы веселые и познавательные конкурсы.

Завершилось посвящение вручением первокурсникам символического студенческого билета, традиционным подкидыванием в воздух конфедераток и прохождением через «врата знаний» с испитием «напитка знаний», который, как говорят бывалые студенты, придает силы и терпение в учебе.

Анна Французова

Фото vk.com/unidubna_official