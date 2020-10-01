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Дипломы – участникам выставки PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
01.10.2020 05:35

В городе-побратиме Дубны словенской Нова Горице, также как и в России, начался учебный год. Ученики местной гимназии под руководством директора Андрея Шушмеля собрались на торжественное мероприятие, посвященное вручению дипломов выставки-конкурса «Славянская радуга». Работы словенских юных художников не первый раз принимают участие в этом конкурсе. На этот раз практически все работы были удостоены призовых мест.

А началась торжественная часть со стихотворения М.Ю. Лермонтова «Парус», которое прочитал на русском языке один из старшеклассников гимназии. В том, что ученики так прекрасно знают русский язык, есть огромная заслуга преподавателя русского языка Весны Принчич и предыдущего директора гимназии Бояна Братины. Победителей конкурса поздравил преподаватель изобразительного искусства гимназии Богдан Врчон.

В нашем городе выставка работ учеников гимназии из Нова Горицы в учебных заведениях состоится уже в ближайшее время. О таком желании – организовать вернисаж детских работ - уже заявили школа №1 им. А.Я. Березняка и школа «Юна».

В рамках существующего между городами Дубна и Нова Горица проекта «Мосты дружбы», поддерживаемого Посольством России в Словении и Русским Центром науки и культуры в Любляне, запланированы мероприятия по укреплению дружбы и сотрудничества между двумя государствами и народами.

Анна Сухая
  		 
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