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Включили отопление PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
24.09.2020 05:31

Завершились работы по подготовке к отопительному сезону, и 16 сентября в детские дошкольные учреждения Дубны дали тепло.

По нормативам отопительный сезон начинается, если в течение пяти дней среднесуточная температура на улице не превышает восьми градусов тепла. Однако в связи с неблагоприятным прогнозом погоды принято решение о досрочной подаче отопления в социальные учреждения. Сейчас в группах детских садов комфортная температура, и маленьким горожанам не надо кутаться в теплые кофты и брюки. Да и болеть они станут реже.
  		 
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