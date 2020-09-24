Завершились работы по подготовке к отопительному сезону, и 16 сентября в детские дошкольные учреждения Дубны дали тепло. По нормативам отопительный сезон начинается, если в течение пяти дней среднесуточная температура на улице не превышает восьми градусов тепла. Однако в связи с неблагоприятным прогнозом погоды принято решение о досрочной подаче отопления в социальные учреждения. Сейчас в группах детских садов комфортная температура, и маленьким горожанам не надо кутаться в теплые кофты и брюки. Да и болеть они станут реже.