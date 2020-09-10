День знаний для коллектива АО “ГосМКБ “Радуга” – праздник особый. Много лет назад предприятие взяло под свое шефство несколько левобережных детских садов и две школы – первую и пятую. С тех пор сотрудники МКБ – частые гости в этих образовательных учреждениях, причем не только по праздникам. На торжественной линейке в первой школе, носящей имя выдающегося авиаконструктора Александра Яковлевича Березняка, делегация шефов в усиленном составе – заместитель генерального директора - главный инженер предприятия А.П. Утриванов, начальник управления по кадровой политике и социальным вопросам А.А.Усов и председатель профсоюзного комитета предприятия М.Н. Щербаков. Они напутствовали ребят на старательную учебу, желали им с увлечением овладевать новыми знаниями, которые, быть может, в будущем позволят сегодняшним ученикам стать конструкторами, инженерами, авиаторами и продолжить дело наших выдающихся земляков. Как отметил главный инженер предприятия, депутат городского Совета депутатов Анатолий Петрович Утриванов, ГосМКБ «Радуга» всегда отзывается на просьбы образовательных учреждений города – и школ, и детских садов. Благодаря такой финансовой поддержке где-то удается проводить ремонты, где-то благоустраивать территорию или обустраивать входную группу, закупать необходимое оборудование. По традиции школьная линейка началась с первого звонка. Его и ученики, и учителя в этом году были рады слышать вдвойне. После нескольких месяцев вынужденного дистанционного обучения привычные нам мелочи – такие как звонок на урок и торжественная линейка, дежурство в столовой и обычная школьная перемена, кажутся такими трогательными, нужными и даже навевают ностальгию… Но этот учебный год начался в привычном режиме работы, правда, по новым правилам. Это касается и рассадки ребят в классах, и разделения потоков учащихся для меньшего их контакта друг с другом, и порядком поднадоевшего всем нам повсеместного измерения температуры тела. С Днем знаний предприятие поздравило и ребят школы №5, после чего делегация МКБ в составе двух с половиной десятков человек отправилась в детский сад «Созвездие», где проходила акция по посадке туй. Их высадили ровно 240 – по количеству воспитанников этого дошкольного образовательного учреждения. Организатором мероприятия стала ОЭЗ «Дубна», а ее участниками, помимо представителей ГосМКБ «Радуга» и компаний-резидентов, стали депутаты Московской областной Думы Марина Шевченко и Александр Орлов, глава городского округа Дубна Максим Данилов, председатель Совета депутатов Дубны Сергей Куликов и генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. - Здесь собралась большая дружная команда, и мы все вместе рады помочь маленьким дошколятам «Созвездия» - благоустроить территорию детского сада, чтобы их пребывание тут было комфортным, - отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. - То, какой мир сегодня окружает этих малышей, насколько он яркий, красивый, добрый, наверняка отразится в будущем на их восприятии уже взрослого мира. Пусть для педагогов и воспитанников детского сада он остается вторым домом – уютным и теплым, а мы всегда поможем, чтобы это ощущение не заканчивалось и сохранилось на долгие годы. Сегодня детский сад, который был построен в рамках проекта особой экономической зоны, посещают 240 ребят. В основном это дети специалистов компаний-резидентов и Управляющей компании ОЭЗ «Дубна», которая почти сразу после открытия «Созвездия» взяла над ним шефство. За три года образовательное учреждение стало настоящим центром развития, со своей изостудией, театральным кружком, бассейном, городком безопасности, где малыши изучают правила дорожного движения, и спортивной площадкой. Кроме того, на территории для прогулок оборудованы десять современных игровых площадок. С ребятами занимаются профессиональные педагоги, воспитатели, тренеры, психологи. И не случайно в прошлом году это дошкольное учреждение, которым руководит Елена Велякова, вошло в список лучших детских садов России. - Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» устроила для своих подшефных замечательный праздник, и я рада принять в нем участие, посадить свое дерево, чтобы зеленые насаждения закрыли территорию сада от ветра и сделали ее еще более уютной, - сказала депутат Мособлдумы Марина Шевченко. – В подмосковном наукограде успешно работает непрерывная система профобразования – начиная с детского сада, школ и гимназий, затем в университете «Дубна» и на высокотехнологичных предприятиях, в том числе резидентов ОЭЗ. А зеленые туи вместе с дошколятами будут расти, и их увидит еще не одно поколение дубненцев, которые будут сменять друг друга в этом дошкольном учреждении. Сегодня оно признано одним из лучших в России, ну а в Подмосковье наверняка станет еще и самым зеленым. Анна Сухая Фото автора