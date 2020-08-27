1 сентября следующего года физико-математический лицей распахнет двери для своих первых учеников. В нем будут открыты профильные классы по трем специализациям: физико-математическая, информационно-технологическая и биолого-химическая.

На первом этаже основного здания будут расположены вестибюль, гардеробные, выставочно-эспозиционный и актовые залы, кабинет хореографии, кабинет врача и процедурная, кухня и столовая. Второй этаж займут учебные классы, лекционный зал и зона отдыха. На третьем и четвертом этажах будут находиться учебные классы и классы многопрофильного применения, химическая, физическая и биологическая лаборатории, зоны внеклассного образования и учительские.

В пристройке разместят большой спортзал для общей физической подготовки, кабинеты, тренерские и мастерские, кабинет инженерной графики и технологии, лаборатории 3D- моделирования и робототехники, библиотеку и книгохранилище.

Также на территории учебного заведения появится стадион с футбольным полем и баскетбольной площадкой, легкоатлетический сектор с беговыми дорожками и зоной для прыжков.

«Сейчас наша главная задача - завершить все строительные работы в срок, воплотить в жизнь все интерьерные решения, установить мебель и оборудование. Время на это у нас есть. А дальше будем готовиться к открытию и приёму учеников. Уверен, что лицей станет любимым местом для ребят», - отметил глава городского округа Дубна Максим Данилов.

На днях глава вместе с депутатом Госдумы Ириной Родниной, депутатами Мособлдумы Александром Орловым и Мариной Шевченко осмотрел помещения, фасад здания и прилегающую территорию, а также пообщался с подрядчиками.

На объекте продолжается замена деревянных перекрытий на железобетонные, ведутся фасадные работы. Подрядчик ООО «Арсенал-строй» совместно с Объединенным институтом ядерных исследований ведёт работы по перекладке всех сетей теплоснабжения, которые проходят по территории школы, а также проводит профилактические мероприятия сетей водоснабжения и канализации.

Также проходят работы по благоустройству территории, совсем скоро для ребят появится футбольное поле.

«Темп работ продолжает оставаться на высоком уровне, работы будут завершены в установленный срок - до конца этого года», - отметил глава округа Максим Данилов.

По информации пресс-службы Администрации