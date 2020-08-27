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В гости к спасателям PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
27.08.2020 04:44

Увлекательную экскурсию для учеников «Полис-лицея» организовали сотрудники поисково-спасательного отряда № 31 (с) ГКУ МО «Мособлпожспас».

Заместитель ПСО Владимир Аленицкий отметил, что общение с ребятами оказалось настолько увлекательным, а для самих школьников очень полезным и познавательным.

«Познавательные экскурсии для детей в поисково-спасательный отряд длительное время не проводились, по причине пандемии коронавирусной инфекции, а сегодня на территории дислокации спасателей шумно. Ребята познакомились со спасателями, которые рассказали о своей работе, показали, как устроен быт в здании отряда», - рассказал Владимир Аленицкий.

Детям показали гараж со спасательной техникой, инструменты, которые применяются в работе, сотрудники рассказали про автомобили, специально оборудованные для спасения людей.

«Ознакомительные мероприятия помогают детям более точно и наглядно понять требования по соблюдению безопасности и на воде, и при пожаре, что в конечном итоге ведет к снижению количества несчастных случаев», - заключил Владимир Аленицкий.

Анна Лапшинова,

старший эксперт Дубненского территориального управления

ГКУ МО «Мособлпожспас»
  		 
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