На днях в администрации города чествовали дубненских выпускников, набравших на едином государственном экзамене наивысший балл – стобальников. В этом году в Дубне одиннадцать таких ребят! Более того, как отметил глава города Максим Данилов, поздравляя выпускников, фантастический результат по ЕГЭ показала ученица лицея «Дубна» Анна Цветкова, набрав высший балл сразу по трем предметам - русскому языку, истории и обществознанию. С таким результатом Аня единственная в Дубне, и всего еще трое ребят также блестяще сдали экзамен во всей Московской области.

М.Н. Данилов вручил ребятам царский фарфор, а их родителям - благодарственные письма. Анна Цветкова получила в подарок за свою отличную учебу и великолепный результат, продемонстрированный на экзамене, ноутбук.

Почетными гостями мероприятия стали главный инженер ОИЯИ Борис Гикал; генеральный директор компании «Первый канал. Всемирная сеть» Алексей Ефимов, который подарил ребятам смарт-часы, а Анне Цветковой вручил коллекционные часы (в мире таких всего 1000 штук и одни из них носит Президент РФ Владимир Путин); певец и продюсер Владимир Лёвкин (он исполнил для ребят песню и подарил Ане диск со своим автографом).

Поздравляя ребят, глава города отметил: «Вы - настоящая гордость не только для родителей, но и для нашего наукограда. Таких результатов можно добиться только упорным трудом, очень рад, что вам удалось проявить усердие, силу воли, характер, и ваша целенаправленная подготовка позволила достигнуть поставленных целей. Вы успешно справились с экзаменами и теперь начинаете другую интересную жизнь, где полученные и усвоенные знания обязательно пригодятся, кто бы что не говорил. Дерзайте, стремитесь вперед, грандиозные открытия ждут вас на новом этапе - этапе получения высшего образования. Удачи и упорства в достижении поставленных целей!»

В момент награждения ребят еще никто не знал (это выяснится несколько дней спустя), что Дубна благодаря этим юношам и девушкам, а также их сверстникам, также показавшим достойные знания на ЕГЭ, заняла третье место в Подмосковье по результатам единого государственного экзамена!

В ходе онлайн-совещания губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подвёл итоги основного периода сдачи ЕГЭ, где городской округа Дубна вошёл в ТОП-10 по результатам среди школ Подмосковья. Дубненские выпускники набрали суммарно 220 баллов и более по трём предметам, благодаря чему наш округ занял третье место.

«В этом году, по предварительным данным, более 700 школьников области сумели набрать максимальный балл. Хочу поблагодарить учителей, которые воспитывают таких детей. Ну и ребят за усердие. Сказать спасибо всем учителям, особенно тем, кто стабильно даёт высокий результат», - сказал губернатор.

Всем учителям, которые подготовили стобалльников, выплатят премию в размере 100 тысяч рублей. Денежное поощрение получат выпускники, набравшие максимальный балл по двум или более предметам. Всего ЕГЭ сдали более 36 тысяч школьников Подмосковья.

Подготовила Анна Владимирова

Фото vk.com/danilovmn