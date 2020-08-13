В храме Рождества Богородицы в деревне Крева Тверской области идет подготовка к новому учебному году. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Благодаря этому и стало возможно закупить новенькие парты для дошкольников, оргтехнику для занятий, наглядные пособия. Необходимость в этом возникла еще год назад, когда при храме в д. Крева была организована подготовка к школе для детей 5-ти и 6-ти лет. Дети занимались по средам и субботам по программам «Русская Классическая Школа» (РКШ), разработанным в Екатеринбурге и хорошо известным среди православных. Как говорят сами разработчики РКШ: «Это образовательная система будущего, проверенная прошлым». В ее основу положены труды К. Д. Ушинского, лучший опыт как российской, так и советской педагогики, как в филологическом, так и в математическом блоке. Разработчики РКШ – это и люди с учеными степенями, и просто очень опытные педагоги, душой болеющие за то, что происходит в современной системе образования и желающие изменений к лучшему. Программы РКШ взяли на вооружение ряд православных гимназий, и это не случайно, ведь «Русская Классическая Школа» позволяет реализовать то, о чем писал св. прав. Иоанн Кронштадтский, когда в результате правильного образования в молодом человеке соединяется «со светскою образованностью высокое духовное просвещение и благочестие». В течение учебного года дети учились читать, писать, считать, были еженедельные уроки православной культуры. «Подготовишки» вместе с родителями посещали храмовое богослужение, принимали участие в праздниках воскресной школы, - вообще было заметно, что учились с удовольствием. Все дети доучились до конца учебного года, у нас шесть выпускников из группы шестилеток, которые скоро станут первоклассниками. Детям не скучно на уроках по РКШ, они активно задействованы в учебном процессе: звуковые упражнения, работа на дощечке, возможность не только читать целыми словами, но главное - понимать прочитанное, и многое другое не оставляет детей равнодушными. По просьбам родителей, в новом 2020-21 учебном году мы не только проводим набор пятилеток и шестилеток, но и детей 4-х лет, для которых разработчики РКШ создали замечательную программу изучения букв в игровой форме. Для наших «подготовишек» уже разлинована новенькая магнитная доска, расставлены парты. А благодаря помощи Т. А. Алтушкиной, получены тетради и азбуки. В общем, все готово к новому учебному году. Приглашаем к нам всех, у кого есть дети дошкольного возраста, кто тянется к знаниям и хочет поближе познакомиться с программами и методиками «Русской Классической Школы». Обучение бесплатное. Записаться на занятия можно в храме Рождества Богородицы в д. Крева, заполнив анкету, либо, позвонив учителю Третьяковой Марине Владимировне по телефону +79688599735. Марина Третьякова