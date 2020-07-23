Более десяти лет назад в университете «Дубна» был организован первый студенческий строительный отряд. Особенно популярное в советские годы студенческое строительное движение в дубненском вузе с годами стало неотъемлемой частью воспитательной работы – только лучшие учащиеся, сдавшие сессию на «хорошо» и «отлично», имеют шанс стать участником отряда. За годы существования стройотряда дубненские студенты успели потрудиться на десятке важных объектов и принести немало пользы нашему наукограду. Накануне Дня города мы побывали в университете «Дубна», чтобы оценить масштаб работ, запланированных строительным отрядом на нынешний сезон, и вспомнить какие стройки Дубны были реализованы с участием дубненских студентов. Университет «Дубна» по-прежнему является единственным вузом Подмосковья, в котором существует студенческий строительный отряд. За десять с лишним лет работы его участниками стали более трехсот пятидесяти студентов. Строили все эти годы важные городские объекты. Это и жилые дома на ул. Попова и Вернова, и совершенно разноплановые объекты в поселке «Дубна Ривер Клаб», и здания терминалов А и Б на главном проспекте города. Участвовали студенты и в масштабном проекте по возведению берегоукрепляющей защитной дамбы на левом берегу. Жаль, что этот федеральный проект по ряду независящих от города обстоятельств так и не был реализован – труд студентов был бы там весьма востребован. А два года назад студенты приняли участие в еще одном крупном проекте федерального значения – строительстве мостового перехода через Волгу. Работа в команде с крупнейшими мостостроителями страны запомнится участникам стройотряда на всю жизнь! - В этом году строительный отряд в университете приступил к работе 1 июля, - рассказал нам курирующий его деятельность проректор по молодежной политике и социальным вопросам Николай Юрьевич Мадфес. – В связи с особыми условиями, связанными с санитарно-эпидемиологической обстановкой, пришлось внести некоторые коррективы в работу студенческого строительного отряда. Студенты этим летом будут задействованы исключительно на объектах университета. За время небольшой экскурсии, организованной руководителем клуба патриотической работы университета Михаилом Богомоловым, успели отметить результаты студенческого труда – облагорожены клумбы, благоустроена территория университетского городка, в студенческих общежитиях идет косметический ремонт. В будущем же трудовые ресурсы стройотряда, планируют в университете, будут задействованы при строительстве нового здания студенческого общежития. Но это в перспективе. А вот если оглянуться назад и вспомнить как все начиналось… Даже подумать тогда было невозможно к скольким важным стройкам Дубны лучшие студенты приложат свои руки. Все эти годы курировал работу ребят на строительных объектах Юрий Геннадьевич Моталов, в настоящее время возглавляющий Отдел инклюзивного образования и социальной защиты университета. «Руководители строительных компаний, - вспоминает он, - всегда шли навстречу и изыскивали возможность, чтобы привлечь студентов к работе на своих объектах. Все они прекрасно понимали, что для студента это первая ступень к активной трудовой социализации». И если в первые дни студенты трудились чаще всего в качестве подсобных рабочих, вспоминает Ю.Г. Моталов, то со временем, дав им основы строительных навыков, руководители строительных объектов допускали ребят к более сложным и ответственным работам. И, конечно же, не могу не сказать, что идея создания строительного отряда в Дубне принадлежит ректору университета Дмитрию Владимировичу Фурсаеву, который, будучи студентом, точно также трудился в стройотряде. Он вспомнил, как работал каменщиком – приходилось и раствор месить, и кладку кирпичную делать… Умения, которые ребята приобретают на стройке, обязательно будут полезными в дальнейшей жизни, уверен ректор. Как есть уверенность и в том, что традиция студенческих строительных отрядов, заложенная более десятка лет назад в университете «Дубна», будет жить. А значит на строительных площадках Дубны, как и прежде, будут работать дубненские студенты, внося свой вклад в развитие наукограда. Анна Сухая