Наступил июль, остался позади непростой 2019-2020 учебный год. Для школьников, которые завершили обучение в общеобразовательных организациях, наступило время окончательного выбора нового учебного заведения, учеба в котором положит начало их профессиональному становлению.

20 июня в колледже университета «Дубна» начался прием документов от абитуриентов, который продлится до 25 августа. Прием осуществляется на базе основного (9 классов) и среднего общего (11 классов) образования.

На базе основного образования студенты колледжа могут получить профессию «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (по отраслям) с присвоением квалификации «Электромонтер», специальностям «Технология машиностроения» с присвоением квалификации «Техник», «Сетевое и системное администрирование» с присвоением квалификации «Сетевой и системный администратор».

В 2020 году в колледже открыт прием на новую специальность «Инфокоммуникационные сети и системы связи» с присвоением квалификации «Специалист по обслуживанию телекоммуникаций», которая включена в перечень ТОП-50 наиболее востребованных работодателями специальностей. Эксплуатация компьютерных сетей, разработка и внедрение программного обеспечения, монтаж и эксплуатация систем видеонаблюдения, систем безопасности, монтаж и обслуживание оптоволоконных каналов связи, защита информации в компьютерных сетях - все эти компетенции, осваиваемые в рамках специальности «Инфокоммуникационные сети и системы связи», сегодня очень востребованы.

На базе 11 классов ведется прием абитуриентов на договорной основе по специальности «Сетевое и системное администрирование».

Студенты за время обучения в колледже могут освоить дополнительные профессии с получением документов государственного образца -«Фрезеровщик», «Электросварщик ручной сварки», «Токарь», «Оператор станков с программным управлением», «Электромонтажник» и др. Востребованными являются абсолютно все специальности и профессии колледжа.

В 2020 году колледж государственного университета «Дубна» закончили 106 студентов. Абсолютное большинство из них защитили выпускные квалификационные работы на «хорошо» и «отлично». Семь выпускников получили дипломы о среднем профессиональном образовании с отличием. Многие из них уже работают на предприятиях Дубны и других городов Московской области. Остальным в ближайшее время предстоит устройство на работу по полученным в колледже специальностям.

В рейтинге региональных вакансий запрос на квалифицированные инженерные и рабочие кадры остается в числе первых. Именно это обстоятельство учитывают при выборе своей образовательной траектории выпускники. Фактический средний балл абитуриентов, поступивших в колледж на бюджетную форму обучения в 2019 году, составил 4,25 из 5.

Многие из школьников в этом году уже сделали выбор в пользу среднего профессионального образования.

Колледж сотрудничает с работодателями, среди которых Объединенный институт ядерных исследований, Дубненский машиностроительный завод им. Н.П. Федорова, АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я.Березняка», АО «ВНИТЭП», АО «ПРОМТЕХ-ДУБНА» и другие. Стратегически важное направление работы - взаимодействие с предприятиями - резидентами ОЭЗ «Дубна».

Основные направления сотрудничества - организация профориентационной работы, целевого обучения, производственной практики, трудоустройство выпускников, повышение квалификации сотрудников, независимая оценка качества подготовки кадров, профессионально-общественная аккредитация программ профессионального образования. Показатель трудоустройства выпускников колледжа по специальности в течение первого года после выпуска составляет 84 %.

Среди преподавателей и мастеров производственного обучения колледжа - высокие профессионалы, эксперты «WorldSkills Russia», создатели электронных образовательных ресурсов, авторы первого онлайн-курса в нашей стране для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, размещенного в Едином федеральном окне доступа к образовательным ресурсам. Педагогические работники колледжа умеют работать с молодыми людьми, являются наставниками на пути их профессионального становления.

Колледж имеет опыт участия в масштабных федеральных и региональных программах и проектах. Например, участие в пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам «WorldSkills Russia», федеральном проекте «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации».

Школьникам Дубны колледж известен как площадка реализации приоритетного проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом». В 2018, 2019 и 2020 годах обучение проводится для 127 обучающихся общеобразовательных школ Дубны по профессиям «Токарь», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Швея», «Оператор электронно-вычислительных машин». В этом году первые выпускники этих образовательных программ успешно сдали квалификационный экзамен, многие из них уже являются абитуриентами колледжа.

Студенты колледжа государственного университета «Дубна» принимают активное участие в региональных и национальных чемпионатах профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и Абилимпикс, научно-практических конференциях, конкурсах профессионального мастерства. В 2018, 2019, 2020 годах в чемпионатах «WorldSkills Russia» регионального и национального уровней приняли участие 28 человек, 18 студентов стали призерами и победителями этих соревнований.

Колледж активно развивается, учитывая веяния и течения времени. Программой развития университета «Дубна» на 2019 – 2023 гг. предусмотрена поддержка реализации в Московской области крупных научных и инновационных проектов, в том числе расширение перечня специальностей и направлений обучения в университете в соответствии с потребностями организаций-резидентов Особой экономической зоны «Дубна» и Московского региона в целом, открытие новых специальностей из перечня ТОП-50, ТОП-регион.

Накопленный опыт работы коллектива колледжа в сфере подготовки квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена, сформировавшиеся за десятилетия работы традиции, возможности использования ресурсов лучшего университета Московской области открывают серьезные перспективы для дальнейшего развития.