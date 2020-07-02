Чудесных много школ в России, Но мне мечтается порой, Что скоро станет всех успешней Шестой лицей любимый мой! Лицей №6 имени академика Г.Н.Флерова хорошо известен в городе. Он много лет подряд демонстрирует высокое качество образования, занимает первое место в городе по итогам всероссийской олимпиады школьников по учебным предметам, показывает высокое качество знаний на итоговой аттестации учащихся (ОГЭ и ЕГЭ), получает призовые места в смотрах, конкурсах международного, федерального и регионального уровней. Кроме того, лицею всегда было важно, помимо признания в городе, получить внешнюю, независимую оценку своей деятельности. Вот почему лицей №6 ежегодно участвует в самых разнообразных смотрах-конкурсах и образовательных проектах. Вот почему в «послужном списке» лицея - высокие звания: «Школа года», «Школа века», «Лучшая школа Подмосковья» и «Лучшая школа России». Стоит вспомнить хотя бы три последних года! Вот неполный перечень наших побед: 7 место (в «зеленой» зоне) по итогам рейтинга лучших школ Московской области по итогам 2015-2016 учебного года (Топ-100); 21 место в рейтинге лучших школ Московской области по итогам 2016-2017 учебного года (Топ -100); 14 место в рейтинге лучших школ Московской области по итогам 2017-2018 учебного года (Топ-100); 27 место в рейтинге лучших школ Московской области по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России; 5 место в рейтинге лучших школ Московской области по итогам 2018-2019 учебного года (Топ-100). Достойный список, согласитесь! Однако, руководимый амбициозным директором, коллектив лицея не почивает на лаврах и не останавливается на достигнутом. В 2019-2020 учебном году лицей принимал участие в нескольких проектах, и с результатами этой деятельности нам хотелось бы вас познакомить. Во-первых, лицей №6 стал «площадкой» для «Яндекс.Лицея», программа которого разработана в Школе анализа данных (ШАД) - образовательной организации «Яндекса», выпускники которой работают в лучших IT-компаниях мира. «Яндекс.Лицей» - это образовательный проект для учеников 8 - 9 классов, которые хотят научиться программировать на языке Python, входящем, по версии TIOBE, в пятёрку самых востребованных языков в мире. На нём программируют в Google, Яндекс, Mail.Ru, Youtube, Instagram и Pinterest. В течение года школьники изучали основы языка программирования Python, выполняли проекты, и делали это с увлечением, поскольку уверены, что полученные знания пригодятся как будущим разработчикам, так и будущим биологам, экономистам и даже лингвистам. Во-вторых, лицей №6 занял второе место в конкурсе «Лучший публичный доклад» в номинации «Лучший публичный доклад общеобразовательной организации в Московской области» о результатах деятельности в 2018-2019 учебном году. Организационно-методическое сопровождение конкурса осуществлял Институт развития образования АСОУ. Всего на конкурс было представлено 380 докладов, в нашей номинации их было 130. Организаторы конкурса отметили, что доклады приятно удивили членов комиссии технически грамотным и художественно-креативным оформлением, емкостью и легкостью изложения, неординарными творческими находками. Согласитесь, нелегко, создавая отчет о проделанной работе, найти оптимальную форму представления статистических данных, по-настоящему интересно и живо рассказать о своих успехах и планах на будущее. Третья победа лицея №6 стала известна после того, как были подведены итоги «Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций «Гордость отечественного образования» на основе многоцелевого комплексного анализа». Этот конкурс проводится Управлением целевых программ развития образования Межрегионального центра качества и инноваций. В этом году в мероприятии приняли участие 17195 участников, которые, по результатам конкурса, были определены в две номинации: активные участники и лауреаты-победители. Из 17 тысяч участников звание победителя получили всего 700 российских школ, гимназий и лицеев, и лицей № 6 имени академика Г.Н. Флерова - в их числе! Эта победа особенно дорога нам, так как при подведении итогов, помимо результатов работы внешних экспертных групп (в каждую экспертную группу входило не менее 11 экспертов, имеющих научное звание кандидата наук или выше), данных муниципальных органов управления образованием, Рособрнадзора и наблюдательного совета Смотра, принимались во внимание результаты голосования авторизованных посетителей: педагогических работников, родителей, учащихся лицея, наших выпускников-студентов и представителей общественности; а также количество просмотров и скачиваний материалов с сервера неавторизованными пользователями. А это значит, что наша победа зависела не только от решения комиссии, но и от поддержки всех членов образовательного процесса, и мы такую поддержку получили! Дело в том, что конкурс проводился в формате открытой публичной выставочной интернет-площадки на всероссийском уровне. На этой площадке участники размещали свои материалы, а посетители площадки могли изучить их и отдать свой голос за любимый лицей. При подведении итогов конкурса учитывались самые разные показатели и результаты деятельности лицея. В первую очередь, конечно, принимались во внимание достижения учащихся - результаты ЕГЭ выпускников 11 классов и ОГЭ 9 классов; количество участников, победителей и призеров предметных олимпиад, исследовательских конкурсов и проектов; результаты творческой деятельности учащихся; организация ученического самоуправления и социально-психологическое сопровождение обучающихся; результаты деятельности в части укрепления здоровья учащихся. Во-вторых, жюри интересовали педагогические кадры лицея: их квалификационная категория и педагогический стаж; проходят ли учителя курсы повышения квалификации; применяют ли современные образовательные технологии; участвуют ли в инновационной или экспериментальной деятельности, в профессиональных конкурсах; как организована система дополнительного образования, урочной и внеурочной деятельности в лицее. Несомненно, учитывалось и взаимодействие лицея с родительской общественностью; удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. Кроме того, учитывалось большое количество других показателей, начиная с подключения к сети Internet и наличия территории, оборудованной для активного занятия спортом, и заканчивая показателями ФГОС, включающими, например, сохранение и поддержку индивидуальности ребенка. Несомненно, победа в проекте подобного уровня - огромное достижение! Но самую большую гордость вызывает у коллектива лицея главная наша победа. Лицей №6 имени академика Г.Н.Флерова по итогам рейтинга 2020 входит в число 100 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников. Рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников показывает, в каких школах наибольшая доля выпускников, успешно поступающих в лучшие вузы России. Исследование проводило Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) - участник международного консорциума RAEX, член IREG (ведущей международной организации по вопросам качества образования и рейтингования), один из учредителей Ассоциации составителей рейтингов. RAEX ежегодно составляет и публикует более 100 рейтингов и исследований, в том числе рейтинги школ. В настоящее время это единственный проект, который позволяет сопоставить уровень подготовки учеников в школах различных регионов России. В 2020 году RAEX (РАЭКС-Аналитика) провело исследование поступления российских школьников в лучшие университеты страны. Для этого была использована эксклюзивная информация о приемных кампаниях, предоставленная рейтинговому агентству RAEX вузами, вошедшими в топ-50 рейтинга вузов России RAEX 2019 года. Всего агентством была обработана информация о 190 тыс. выпускниках более чем 18 тыс. российских школ. Для определения результата школы количество поступивших в каждый вуз выпускников за последние два года умножалось на комплексный коэффициент вуза, отражающий основание для зачисления абитуриента в вуз. Полученная сумма по всем вузам делилась на количество выпускников школы за два последних года. Комплексный коэффициент вуза учитывал как средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение, так и то, на каком основании выпускник школы был зачислен в вуз: на бюджетной основе, в рамках целевого приема, на платной основе или без вступительных испытаний по результатам участия в олимпиадах. Для определения позиции школы в рейтинге наибольший вес, конечно, имел показатель количества олимпиадников и студентов, поступивших в вуз на бюджетные места. Для лицея №6 попасть в Топ-100 подобного рейтинга - огромная победа! И не только потому, что рейтинги RAEX признаются госструктурами и крупнейшими корпорациями, используются в тендерах и конкурсах, а их материалы публикуются агентством «ТАСС», газетой «Коммерсант-Наука», электронным СМИ «RAEX Rating Review», широко цитируются федеральными и региональными СМИ. Главное - то, что лицей №6 еще раз доказал: образование, которое дают наши педагоги, создает платформу для поступления в лучшие вузы страны и для учебы в престижных учебных заведениях, а знания, полученные за годы учебы в лицее, являются ступенькой к будущей успешной профессиональной деятельности наших выпускников. Надо сказать, что окончание 2019-2020 учебного года было нелегким как для детей, так и для взрослых (и для педагогов, и для родителей). Переход на дистанционное обучение поставил перед лицеем новые задачи, и то, как мы с ними справились, еще покажут грядущие выпускные экзамены. Каковы будут результаты года? Что ждет нас в новом учебном году? Кто знает… Но коллектив лицея №6 не привык пасовать перед трудностями. Мы верим в то, что у нас все получится, потому что мы постоянно совершенствуемся, учимся и меняемся, мы действуем сообща, мы готовы делиться своим опытом и способны перенимать новое; мы ставим реальные цели и добиваемся стабильно высоких результатов, а главное - мы верим в свой успех! Коллектив лицея № 6