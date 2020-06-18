АО «ТЕНЗОР» продолжает активное участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости».

Несмотря на все особенности работы в сложной эпидемиологической обстановке, связанной с пандемией коронавирусной инфекции, руководство приборного завода и генеральный директор Виктор Голубев считают важной и перспективной задачей обучение персонала. Поэтому сотрудникам была предоставлена возможность выполнять задания очередного этапа программы подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности» непосредственно на рабочих местах.

Ввиду действующих ограничений для нераспространения Covid-19, новый модуль теоретических и практических задач в формате деловых игр и проектных сессий реализуется дистанционно. Но по-прежнему во главу угла ставится командная деятельность по поиску эффективных ходов для повышения производительности труда. В дальнейшем все удачные решения можно будет интегрировать в рабочие процессы.

- Даже в условиях достаточно плотного производственного графика дирекция приборного завода использует все возможности для расширения компетенций ведущих сотрудников и дальнейшего развития предприятия. Хочется отметить, что специалисты проявляют научный подход и нестандартное мышление в управленческих поединках. Две команды - «Продвижение» и «25-я», для которых заказчиком проектов был «ТЕНЗОР», стали победителями в своих группах. В целом уровень профессиональной подготовки у инженеров, менеджеров, производственных мастеров из разных регионов нашей страны очень высок. Защита итоговых «дипломов» намечена на июль, - рассказал директор по персоналу Михаил Подлесный.

Соглашение с Правительством Московской области об участии в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» генеральный директор АО «ТЕНЗОР» Виктор Голубев подписал в конце октября прошлого года. В ходе реализации проекта все предприятия-участники берут на себя обязательство по повышению производительности труда ежегодно на 10%. Взамен они получают поддержку на федеральном и региональном уровне.