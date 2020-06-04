АО «ТЕНЗОР» продолжает выполнение государственных заказов, связанных с системами безопасности на стратегических объектах в России и за рубежом.

В условиях сложной эпидемиологической обстановки дирекцией предприятия предприняты все необходимые меры для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. Производственные процессы организованы таким образом, чтобы максимально снизить контакты, часть специалистов трудятся удаленно, а работники старше 65 лет направлены в оплачиваемый отпуск.

- Наряду с другими организациями в подмосковном регионе, численность которых превышает 100 человек, мы будем проводить обязательное тестирование работников на COVID-19 каждые две недели. Первые 50 сотрудников (10% от штатного количества) сдадут тест на коронавирус 29 мая. Сбор биоматериала (мазки) будет осуществляться непосредственно на предприятии, – рассказал директор по персоналу и коммуникациям АО «ТЕНЗОР» Михаил Подлесный.

Днем ранее у более 20 работников, в том числе у генерального директора приборного завода Виктора Голубева, приглашенные медработники взяли кровь для диагностики на наличие антител к коронавирусу.

«ТЕНЗОР» соблюдает санитарные нормы и выполняет все требования, перечисленные в постановлении губернатора Московской области. На предприятии назначены четыре стюарда из числа сотрудников – по одному в каждом производственном здании на промышленной площадке. Они контролируют режим дезинфекции помещений, следят за самочувствием людей в цехах и отделах. Кроме того, ответственные работники в подразделениях приборного завода дважды в день бесконтактным способом измеряют температуру.

- Особое внимание уделяется соблюдению социальной дистанции в полтора метра на всей территории приборного завода и ношению защитных масок с регулярной их заменой, - отметил Михаил Подлесный.