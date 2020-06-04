В кассах Федеральной пассажирской компании РЖД по всей России установлены программно-аппаратные комплексы распознавания паспорта гражданина РФ для автоматического ввода данных покупателей билетов на поезда дальнего следования. Разработка резидента ОЭЗ «Дубна» компании RuDevices позволяет значительно сократить время оформления билета, ожидание покупателей в очереди и уменьшить количество ошибок, которые могут появляться при ручном вводе данных. Теперь при продаже билетов на поезда дальнего следования оператору-кассиру достаточно просто приложить документ к сканеру, и данные пассажира автоматически будут переданы в АСУ «Экспресс», где происходит оформление билета. Применяемые в программно-аппаратных комплексах распознавания паспорта (ПАК РП) высокоточные алгоритмы, разработанные резидентом ОЭЗ «Дубна» компанией RuDevices на основе искусственного интеллекта, позволяют за несколько секунд распознать данные российского внутреннего и заграничного паспорта, свидетельства о рождении, а также паспортов более 200 стран мира. Создание таких комплексов стало возможным благодаря передовым достижениям российских ученых в области исследования новых архитектур сверхлегких нейронных сетей. - В соответствии с требованиями законодательства оператор перевозок должен запрашивать у клиента его паспортные данные, а при продаже билетов заполнять реквизиты паспорта вручную, и это достаточно долгий процесс, который к тому же не исключает ошибок, – прокомментировал представитель ОАО «РЖД». – Система автоматического сканирования и ввода данных разработки RuDevices, которую на сегодняшний день установили в точках продаж на вокзалах, позволяет не только снизить нагрузку на сотрудников, продающих билеты, но и сделать процесс покупки билетов в кассах более быстрым и удобным для наших пассажиров. Всего на данный момент для нужд Федеральной пассажирской компании РЖД было произведено 835 устройств. Стоит отметить, что сканеры особенно эффективны при оформлении проездных билетов гражданам других стран, так как в зависимости от страны выдачи паспорта и специфики самого документа поля с указанием имени и фамилии могут меняться местами и содержать несколько слов. Ранее, при ручном вводе, оператору требовалось дополнительное время на определение правильной последовательности реквизитов в иностранном паспорте и корректности их ввода. Сейчас в независимости от типа паспорта весь процесс ввода данных пассажира от момента, когда оператор берет документ в руки, занимает не более 5 секунд. Видеосканер прост в эксплуатации, так как подключается к компьютеру в разъем клавиатуры и для его работы не требуется установка какого-либо дополнительного программного обеспечения. Он является автономным, оснащается видеокамерой и встроенным вычислительным модулем, на котором без обращения к внешним устройствам выполняются алгоритмы для обработки документов. Это обеспечивает безопасность обработки персональных данных пассажира. - По нашим оценкам, внедрение ПАК РП позволяет сократить трудозатраты оператора на обработку документов до 44 часов в месяц, - рассказал соучредитель RuDevices Алексей Мистюков. - Такие программно-аппаратные комплексы могут широко применяться и в других отраслях, например, в тех, где обслуживание происходит в условиях непрерывного и монотонного потока клиентов, а какая-то сопутствующая деятельность отсутствует, когда производительность оператора при ручном вводе в течение рабочего дня снижается. Такие технологии с использованием искусственного интеллекта могут существенно оптимизировать бизнес-процессы и способны оказать достойную конкуренцию устройствам более общего назначения. Светлана ЖУКОВА