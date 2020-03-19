Резидент ОЭЗ «Дубна» и участник Межрегионального промышленного кластера «Композиты без границ» компания «Мортех» впервые представила новый композитный катер Falco на 13-й Международной выставке катеров и яхт «Московское Боут Шоу 2020».

Выставка проходила в павильонах Крокус Экспо и собрала немало профессионалов яхтенного бизнеса. Участниками масштабного отраслевого события, которое традиционно организуется в начале весеннего сезона, стали как российские, так и зарубежные топовые игроки рынка. Им, а также любителям активного отдыха, круизов и всего, что с этим связано, резидент подмосковной ОЭЗ «Дубна» компания «Мортех» презентовала новый композитный катер Falko 85 Open. Его главная отличительная черта, которую сразу отметили и по достоинству оценили посетители выставки, - подводное крыло, установленное на катамаран.

- На «Московское Боут Шоу» мы представили опытный образец катера, основным технологическим решением при создании которого является то, что на крыло поставлен не обычный корпус, а катамаранный, - рассказал генеральный директор ООО «Мортех» Владимир Ларькин. - V-образное крыло, которое устанавливается между корпусами катамарана, повышает его преимущества, обеспечивает еще более высокие гидродинамические качества судна, например, ускоренный выход на глиссирование и минимальное волнообразование, а значит, больший комфорт для пассажиров на ходу.

Скоростной катамаран на подводном крыле рассчитан на эксплуатацию и в море, и на внутренних водных путях. Он уже прошел первые испытания, подтвердившие перспективность такого решения. Создатели проекта Falko надеются, что благодаря продуманным технологиям, использованию современных материалов и дизайну композитный катер займет достойное место среди новинок яхтенного рынка. Высокому спросу на такую продукцию будут способствовать сравнительно небольшая стоимость и низкий расход топлива. Завершающий цикл испытаний пройдет летом 2020 года, после чего планируется начать подготовку к серийному производству. Для этого неподалеку от Рыбинского водохранилища будут построены верфи, а серийная партия может появиться уже в 2021 году.