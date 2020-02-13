На российский рынок вышла линейка косметических средств, в основе которых пептидный комплекс, способствующий активации стволовых клеток кожи человека. Стартап реализуется в рамках Международного инновационного нанотехнологического центра, являющегося резидентом ОЭЗ «Дубна».

Одним из направлений АО «МИНЦ» в рамках проектной деятельности является космецевтика. В этой области и реализует свою разработку компания «Диамант Голд». Это стартап по созданию косметики марки «Repeptide» с уникальным пептидным комплексом, стимулирующим выработку собственных стволовых клеток кожи человека.

- Пептиды - это очень короткие белки, оказывающие защитное воздействие на организм человека на клеточном уровне, - поясняет принцип новой разработки генеральный директор ООО «Диамант Голд» Роман Власов. - Они являются своеобразными гонцами, которые переносят информацию от одной клетки к другой, заставляя клетки работать, и организм будет лечить себя сам.

Именно этот принцип использован специалистами компании в сотрудничестве с учеными Государственного НИИ особо чистых биопрепаратов при создании лечебных косметических средств на основе пептидного комплекса, замедляющих процессы старения в тканях. Так появилась целая линейка инновационной косметики «Repeptide», способной вернуть красоту и молодость. Состав пептидной субстанции, рецептура и технология производства являются собственностью и ноу-хау компании «Диамант Голд».

Светлана ЖУКОВА