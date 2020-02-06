Более 60 наименований косметической продукции общим объемом в 6 млн штук выпущено на новом заводе резидента ОЭЗ «Дубна» компании «Биофармлаб». В наступившем году на предприятии намерены увеличить этот объем в два раза.

Ровно год прошел с момента ввода в эксплуатацию автоматизированного высокотехнологичного завода компании «Биофармлаб». За это время было полностью отлажено серийное производство средств по уходу за кожей. Сегодня парфюмерно-косметическая продукция широко известного бренда Librederm резидент ОЭЗ «Дубна» поставляет в аптечные сети по всей России, а также в крупные торговые сети. Она пользуется большим спросом в Подмосковье, других регионах, а также за рубежом.

- На данный момент наше предприятие выполняет полный цикл производства инновационной косметики, - рассказывает генеральный директор ООО «Биофармлаб» Игорь Широков. - Цеха завода оснащены самым современным оборудованием. Это варочный цех с котлами объемом 200, 500 и 1000 килограммов, цех фасовки, состоящий из пяти высокотехнологичных линий розлива пеномоющих средств под разные виды тары, линии фасовки кремов (тубы, флаконы, баночки), линия фасовки губных помад, цех упаковки и маркировки косметических средств. Имеется отдел контроля качества, в котором продукция проверяется на соответствие техническим требованиям. Специалисты, занятые на производстве, прошли специальное обучение, их число с февраля 2019 года по настоящее время увеличилось с 20 до 82 человек.

В основе производства парфюмерно-косметических средств - отечественные инновационные компоненты, так что потребность в импортном сырье у компании минимальная. При этом статус резидента особой экономической зоны со всеми положенными льготами и преференциями позволил удешевить производство и стабилизировать качество средств по уходу за кожей.

- Сегодня продукция резидента ОЭЗ «Дубна» охватывает 95% отечественных аптечных розничных сетей, а объем инвестиций в проект превысил запланированные 327 млн рублей на 100 млн рублей, - комментирует заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов. - За предыдущий год на заводе выпущено порядка 60 наименований продукции общим объемом в 6 миллионов штук.

Вадим Хромов добавил, что в 2020 году на заводе «Биофармлаб» за счет приобретения новых линий намерены увеличить выпуск продукции в два раза и расширить перечень наименований выпускаемой продукции до 120 позиций. Также в планах компании завершить строительство второй очереди - рядом с новым заводом возводится складское помещение с логистическим центром.

Светлана ЖУКОВА