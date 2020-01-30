Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» организовала встречу и обзорную экскурсию по территории для членов нового созыва Совета депутатов городского округа Дубна. Они посетили несколько предприятий резидентов и обсудили актуальные для наукограда и проекта ОЭЗ вопросы на встрече с ее руководством. Многие вопросы развития особой экономической зоны в подмосковной Дубне решаются с участием депутатов городского округа. Это касается расширения ее территории, использования объектов инфраструктуры, профориентации молодежи и других. Поэтому логично, что избранных жителями наукограда депутатов нового созыва, деятельность которого продлится до 2024 года включительно, пригласили ближе познакомиться с территорией ОЭЗ и расположенными на ней предприятиями резидентов. Обзорную экскурсию начали с правобережной площадки. Здесь расположены 9 действующих заводов, 2 из которых сданы в эксплуатацию в прошлом году. Посетили «Фабрику РТТ» и «Паскаль Медикал». Оба современных производства оснащены по последнему слову техники. Социально значимый для России проект по производству линейных ускорителей для лучевой терапии онкологических заболеваний «Фабрика РТТ» реализует в партнерстве с американской компанией Varian Medical Systems. Совсем рядом расположилось еще одно предприятие медицинского направления - на заводе «Паскаль Медикал» уже два года выпускают изделия однократного применения: ежедневно с конвейера выходит 500 тыс. шприцев, а его проектная мощность сегодня составляет 450 млн единиц продукции в год. При высоких стандартах качества благодаря передовым технологиям, а также существующим в ОЭЗ льготам и преференциям их стоимость ниже зарубежных аналогов. Депутатам продемонстрировали всю цепочку выпуска продукции, лабораторию по контролю ее качества, а также рассказали об особенностях самой большой в России камеры газовой стерилизации. Сегодня резидент планирует строительство второй очереди завода - по производству инфузионных систем для переливания крови. Конечно, не все резиденты имеют возможность построить собственные заводы. Им Управляющая компания предоставляет помещения в аренду. Инновационно-технологический центр (ИТЦ) на правобережной площадке, где также побывали депутаты, был сдан в эксплуатацию летом 2019 года. В наступившем году резиденты должны освоить лабораторно-производственные площади - установить и запустить оборудование, начать выпуск опытных партий продукции. Свое производство здесь намерены открыть 10 компаний. Перемещение с одного берега Волги на другой, на территорию Российского центра программирования (РЦП), заняло у депутатов менее 10 минут. И тут еще раз стоит сказать о том, как новый мост через реку повлиял и на улучшение логистики, и на привлекательность ОЭЗ «Дубна» для действующих и потенциальных инвесторов. Площадка РЦП как небольшой город. Здесь, как и на правом берегу, построена вся дорожная инфраструктура, подведены инженерные сети и коммуникации, завершается строительство еще одного ИТЦ, а также есть собственная котельная, расположены 9 предприятий резидентов (5 из них сданы в эксплуатацию в 2019 году). Депутатам рассказали о каждом, а завод «ПСК Фарма», где в ближайшее время начнут серийный выпуск лекарственных форм для лечения астмы и обструктивных заболеваний легких, гости увидели изнутри. Большую обзорную экскурсию для депутатов провели первый заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Игорь Исаев, заместитель генерального директора по инвестициям и инновациям Сергей Писарев, директор Некоммерческого партнерства «Центр содействия развитию инновационных территориальных кластеров в г. Дубне» Александр Рац, а уже в зале инноваций Конгресс-центра к ним присоединились руководители всех направлений Управляющей компании ОЭЗ. В таком составе была проведена встреча, на которой после презентации особой экономической зоны специалисты ответили на вопросы депутатов. Разговор шел о необходимости присоединения к ОЭЗ дополнительных площадей, кадровом обеспечении компаний-резидентов и выполнении ими своих обязательств по проектам, а также отчислениях в городской бюджет, интеграции резидентов в социальную жизнь наукограда, планах развития технико-внедренческой зоны и многом другом. Рефреном стали предложения проводить подобные мероприятия на регулярной основе и взаимодействовать еще более активно. - Безусловно, встреча была полезной для обеих сторон, - резюмировал председатель Совета депутатов городского округа Дубна Сергей Куликов. - Для наукограда сотрудничество с особой экономической зоной важно по многим причинам. Это его еще более широкая известность в мире, инвестиции в развитие социальной инфраструктуры города, рабочие места для жителей. Я бывал на многих отечественных производствах и за пределами нашей страны, но то, что нам продемонстрировали в особой экономической зоне, - это высочайший уровень. ОЭЗ необходима, чтобы в России появлялись предприятия, выпускающие конкурентоспособную на мировом рынке продукцию. Депутатский корпус заинтересован в регулярных встречах, более тесном взаимодействии. Вместе мы достигнем гораздо большего, чем порознь.