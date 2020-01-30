Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «СмартЭлектроГласс» создает единственное в России производство «умных» стекол по собственной уникальной технологии. Сегодня проект вступил в завершающую стадию - начать выпуск инновационной продукции планируется уже в 2021 году. «Умное» или смарт-стекло в наше время достаточно популярно. Сравнительно новый продукт широко применяется в жилом и коммерческом строительстве, при зонировании пространства помещений, в медицине, для тонировки окон в транспорте, различных интерьерных решениях, в рекламе и иных сферах. Смарт-стекло может менять свою прозрачность в зависимости от пожеланий пользователя либо в автоматическом режиме, реагируя на сигналы с датчиков освещенности и температуры. Оно идеально вписывается в концепцию «Умного дома», будучи интегрированным в систему интеллектуального управления. Все это не только поднимает уровень комфорта, но и позволяет уменьшить потери тепла и расходы на освещение и кондиционирование. А вот себестоимость его производства, учитывая сложность технологии и оборудования, является основным сдерживающим фактором повсеместного распространения этого уникального продукта. Что можно предложить, чтобы снизить стоимость смарт-стекла и в то же время сохранить и даже умножить его положительные свойства - об этом задумалась небольшая команда энтузиастов-исследователей. Так в ОЭЗ «Дубна» появился новый резидент, а в Наноцентре «Дубна» перспективный стартап «СмартЭлектроГласс». Цель проекта понятна уже из самого названия компании, которая занимается разработкой и изготовлением «умного» стекла с электрически управляемым свето- и тепло-пропусканием, а также оборудования для его производства. - Мы еще в 2017 году разработали принципиально новую технологию получения смарт-стекла, которая представляет собой электрохромное устройство на основе двух стекол с функциональными покрытиями, соединенных между собой слоем полимерного гель-электролита, - рассказывает генеральный директор ООО «СмартЭлектроГласс» Алексей Дмитриев. - Принцип ее действия базируется на обратимом изменении цвета (с прозрачного на темно-синий) активных слоев под действием электрического тока напряжением всего 2-3 вольта вместо 60-120. При этом энергия расходуется только на изменение степени прозрачности. В стационарном состоянии (окрашенном или обесцвеченном) потребления электроэнергии не происходит. Еще одним из достоинств «умного» стекла, по словам Алексея Дмитриева, является возможность управления пропусканием инфракрасного излучения в ближней области и его блокирования в дальней области спектра. Это позволяет сохранять тепло зимой и прохладу летом, способствуя экономии на отоплении и кондиционировании. Также стекло обладает повышенными прочностью и шумоизоляцией и может управляться дистанционно - с помощью планшета или смартфона. Пропускание такого стекла в прозрачном состоянии - порядка 70%, в полностью окрашенном - менее 8%, при этом количество промежуточных состояний не ограничено. - Наноцентр «Дубна» является одной из эффективных подмосковных площадок для запуска технологических стартапов, подобных «СмартЭлектроГласс», - комментирует новую разработку заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов. - Стоит отметить, что на реализацию проекта компания получила средства от Фонда инфраструктурных и образовательных программ Роснано, а наноцентр предоставил резиденту помещения и необходимое лабораторное оборудование. Преимущества такого «умного» стекла очевидны: его использование в строительстве сократит расходы на кондиционирование, отопление и освещение до 40%, снизит пиковые нагрузки сети, а себестоимость производства станет дешевле зарубежных аналогов почти в два раза. Сегодня специалисты «СмартЭлектроГласс» уже перешли от небольших лабораторных образцов и прототипов электрохромных стекол размером 10х10 см к масштабированию технологии - образцы стекол достигли 50х70 см, и отработка технологии вступила в завершающую стадию. - Мы заключили соглашение с партнером проекта компанией «ПриватГласс», на базе которой в индустриальном парке Есипово продолжаем совершенствовать все процессы, - поясняет Алексей Дмитриев. - Это касается не только отработки технологии напыления, но и создания своего экспериментального участка по промышленному производству электрохромных стекол размером уже до 1,5х3,2 метра. Новое производство рассчитываем открыть в начале 2021 года.