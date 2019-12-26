Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» пригласила на новогодний прием в Конгресс-центр своих партнеров, инвесторов, друзей. В этот праздничный для особой экономической зоны день подвели итоги 2019 года, новым компаниям вручили свидетельства резидентов, а для помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, был проведен благотворительный аукцион. Праздничную атмосферу создавало новогоднее оформление Конгресс-центра и большое число приглашенных в ОЭЗ гостей. Среди них - представители Корпорации развития Московской области, администрации г. Дубны и предприятий наукограда, Торгово-промышленной палаты города, организаций-подрядчиков, руководители компаний-резидентов. - Мы второй год подряд организуем новогодний прием в Конгресс-центре, - сказал, открывая мероприятие, генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. - Хочется не просто официально подвести итоги уходящего года, а он для нас был очень успешным, хочется, чтобы в этот день вместе с нами были вы - те, кто помогал и способствовал высоким результатам, кто на протяжении многих лет поддерживает проект, заинтересован в его успешном развитии. В декабре 2014 года в ОЭЗ «Дубна» пришла новая команда, которая поставила целью сделать ее точкой экономического роста не только подмосковного региона, но и России. Сегодня уже можно говорить о том, что это удается. Профессиональный коллектив и завершение строительства инфраструктуры для бизнеса способствуют динамичному развитию территории. В подтверждение этому Антон Афанасьев привел несколько показательных цифр и фактов. Так, если в 2014 году в ОЭЗ было менее 90 резидентов и 5 заводов, то на данный момент это уже более 170 резидентов и 18 предприятий, еще 20 инвесторов ведут строительство своих объектов. - Сегодня особая зона действительно является точкой роста экономики не только Подмосковья, но и России, - отметил руководитель ОЭЗ. - Это подтверждают оценка ее деятельности российскими и западными экспертами, высокие места в национальном и международном рейтингах. В этом году мы стали победителями в трех номинациях международного рейтинга авторитетного издания fDi Magazine, а по результатам Национального рейтинга второй год подряд занимаем I место по инвестиционной привлекательности среди российских ОЭЗ. В кратком подведении итогов уходящего года были названы основные достижения ОЭЗ: • 2019 год стал рекордным по числу привлеченных резидентов. Впервые в ОЭЗ пришли 29 новых компаний, в планах которых инвестировать в проекты около 4,5 млрд рублей и создать более 1200 рабочих мест. • Год стал рекордным по числу введенных в эксплуатацию предприятий. Это 7 новых заводов компаний «Гранат Био Тех», «Биофармлаб», «ПСК Фарма», «Фрерус», МЛТ, «Полекс Бьюти» и «Дедал». • Сегодня создано порядка 4 200 рабочих мест, а инвестиции резидентов в проекты составляют свыше 25 млрд рублей. • Выручка резидентов накопленным итогом приблизилась к отметке в 40 млрд рублей, из которых более 10 млрд рублей - только в этом году. То есть четверть всей выручки за всю историю ОЭЗ «Дубна» приходится на 2019 год! • Из более 300 разработок резидентов почти 200 - официально зарегистрированные объекты интеллектуальной деятельности. • Отчисления НДФЛ за год составят порядка 500 млн рублей (для сравнения в 2018 году эта цифра была 417 млн руб.) • Порядка 15% всех отчислений города приходится на резидентов ОЭЗ «Дубна». Антон Афанасьев отметил, что инвесторов в первую очередь привлекает готовая инфраструктура. Сегодня в ОЭЗ построено более 270 различных инфраструктурных объектов. Важным событием 2019 года стала сдача в эксплуатацию ИТЦ-3 на правобережной площадке. В начале наступающего года резиденты уже начнут в нем свою деятельность и планируют вложить в проекты, реализуемые на площадях ИТЦ-3, более 1 млрд рублей, создать почти 500 рабочих мест. К концу 2020 года будет сдан в эксплуатацию ИТЦ-2 на левом берегу. Все это стало возможным благодаря поддержке правительства Московской области. В 2019 году в развитие инфраструктуры для бизнеса было вложено почти 1,5 млрд рублей из областного бюджета. - Главная движущая сила нашей Управляющей компании - работоспособный молодой коллектив, - отметил Антон Афанасьев. - В уходящем году многие специалисты за профессиональное отношение к делу были удостоены наград Минстроя России, Министерства инвестиций и инноваций Московской области, городского округа Дубна - всего были отмечены 24 человека. С таким коллективом можно смело смотреть в будущее, поэтому у нас большие планы. В наступающем году мы продолжим строить инфраструктуру для резидентов, постараемся привлечь не менее 25 новых компаний и не снижать показатели по остальным позициям. Так что в 2020 году мы вновь готовы побороться за лидерство! Антон Афанасьев поблагодарил всех, кто оказывает поддержку ОЭЗ: подрядные организации, которые строят объекты инфраструктуры; резидентов, выбравших Дубну для реализации проектов; надзорные органы - таможенные и налоговые, профессионально осуществляющие функции контроля, сказал слова благодарности в адрес федеральной и областной власти - за финансовую помощь и заинтересованность в продвижении проекта ОЭЗ. Учитывая высокий спрос технологичных компаний на ОЭЗ, динамику ее развития и то, что площадей осталось очень мало, сегодня активно ведется работа по увеличению территории. На выходе находится дополнительное соглашение о создании ОЭЗ, в котором должно быть прописано расширение ее границ. Планируется присоединить 67 га. Увеличение площади ОЭЗ позволит дополнительно создать более 15 новых предприятий. Это еще почти 20 млрд рублей инвестиций, более 8 млрд рублей отчислений в бюджеты и порядка 4 000 дополнительных рабочих мест. В ходе новогоднего приема по традиции 10 инвесторов по результатам года были награждены благодарственными письмами Управляющей компании в различных номинациях: «НПО Компо», «Гранат Био Тех», «ТД Медиа», «ПСК Фарма», «ПРОМТЕХ-Дубна», «Биофармлаб», «Студия Игл Дайнемикс», «Радужные технологии», «Интерграфика», «Роспартнер». Трем новым компаниям вручили свидетельства резидентов. Большое внимание на этом взрослом празднике было уделено детям. Управляющая компания заключила соглашение о сотрудничестве с детским садом «Созвездие». Это дошкольное учреждение сегодня посещают 230 ребятишек, родители которых в большинстве являются сотрудниками особой экономической зоны. Состоявшийся затем благотворительный аукцион был направлен на помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Его лотами были картины дубненских художников. Средства от благотворительного аукциона - около 70 тыс. рублей - предназначены для детей реабилитационного центра для несовершеннолетних «Журавлик». Новогодний прием посетили Дед Мороз и Снегурочка. Порадовало выступление музыкальной кавер-группы «Сет №1». А еще было необычное песочное шоу - на светящемся экране появлялись итоги года и значимые для ОЭЗ «Дубна» события, а также световое шоу. Завершился праздник красочным фейерверком. Пожелания участников новогоднего приема Константин Волков, первый заместитель генерального директора Корпорации развития Московской области: «ОЭЗ «Дубна» сегодня является одной из самых передовых территорий в регионе, добилась лидирующих позиций в России благодаря талантливым руководителям, трудолюбию и огромным усилиям всего коллектива. В преддверии 2020 года, очередной декады в новом столетии хочу пожелать не останавливаться на достигнутом, ставить новые цели и реализовывать их с тем же профессионализмом и уверенностью в своих силах». Алексей Степаненко, заместитель главы администрации городского округа Дубны: «ОЭЗ развивается стремительно, надо двигаться вперед, а значит, расширять территорию, на которую сегодня у технологичных компаний очень высокий спрос. Планы грандиозные, и администрация наукограда готова их поддерживать. Уже проведена значимая работа по присоединению к ОЭЗ дополнительной территории, которую надо будет заполнять новыми резидентами, продвигать, и в этом я желаю коллективу успехов». Александр Рац, директор Некоммерческого партнерства «Дубна»: «Кадровых составов Управляющей компании ОЭЗ было много. Сегодняшний я считаю лучшим. Это видно по тому, как меняется облик площадок особой экономической зоны, насколько комфортно работать компаниям-резидентам, по той среде, которая здесь создается. Спасибо за этот большой труд, и пусть следующий год принесет удовлетворение и радость от того, что вы делаете!» Владимир Бобров, президент Торгово-промышленной палаты г. Дубны: «С коллективом Управляющей компании ОЭЗ, с резидентами мы плодотворно и творчески взаимодействуем уже многие годы. Всем хочу пожелать счастья в наступающем году! Управляющей компании - новых резидентов с уникальными проектами, резидентам - роста доходов, и пусть производства, которые они планируют открыть, будут запущены!» Анна Лихачева, директор гимназии №11: «Процветания, новых проектов, новых резидентов! Мы очень надеемся на то, что у наших шефов все будет отлично, что выпускники и учащиеся нашей гимназии в ближайшей перспективе найдут на предприятиях резидентов особой экономической зоны интересную работу, которая сделает интересной и их жизнь». Николай Осин, генеральный директор ООО «Биомедицинская компания»: «У нас налажены отличные контакты со специалистами Управляющей компании ОЭЗ, которые всегда очень доброжелательно относятся к любой просьбе, а главное - помогают оперативно решать все наши проблемы. В наступающем году мне хочется пожелать коллективу еще больших успехов, и пусть в их семьях царят любовь и понимание!» Светлана ЖУКОВА